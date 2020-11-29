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影／紫南宮環縣99.9K單車賽今登場 馬英九3度參賽

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
前總統馬英九（左3）今年第三度挑戰南投縣竹山紫南宮環縣99.9K自行車賽。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左3）今年第三度挑戰南投縣竹山紫南宮環縣99.9K自行車賽。記者賴香珊／攝影

「2020紫南宮環縣自行車挑戰賽」今天清晨6時在南投縣竹山鎮消訓中心鳴槍登場，前總統馬英九今年三度參賽，與逾2千名選手從濁水溪流域，經中潭公路日月潭，再返回紫南宮，沿途通過9個鄉鎮市，挑戰全程99.9K也體驗騎車樂趣。

縣府指出，與台灣自由車運動協會、紫南宮共同辦理NeverStop紫南宮環縣自行車99.9K今年邁入第8屆，過去為響應「世界自行車日」都在每年6月第1個周日舉行，但今年受疫情影響，延至今天辦理，所幸車友騎興不減，熱情參與。

今年的紫南宮環縣自行車挑戰賽以竹山消防訓練中心做為活動起、終點，參加選手須在限定7小時內完成環縣99.9K賽程才能獲得證書，共吸引2093人報名參加，其中最年長的參賽選手為79歲，年齡最小者9歲，馬英九也三度參賽。

而馬英九今現身，人氣不減，不少車友爭相拍照，而馬除提醒選手要注意安全，更開玩笑的說，「騎車求快，但不能比他快，騎得比他快一律以超速移送法辦，但也不能比他慢，比他慢就以妨礙交通送辦」，更要大家騎出健康，騎出快樂。

南投縣長林明溱、教育處長陸正威等人也陪同馬領騎，為該活動拉開序幕，林則表示，馬前總統今年不僅3度參與自行車賽，日前更8度完成日月潭泳渡，體力令人敬佩，賽後則盼馬與選手們留在南投縣，可至雙龍瀑布七彩吊橋等地遊玩。

縣府則表示，今年獎牌設計依舊與紫南宮招財錢母結合，獎牌外框為大圓、內框小圓，鏤空處置入錢母，還能旋轉錢母，象徵「圓圓滿滿、旋轉錢坤」，盼土地公庇佑選手「一『騎』來發財」，同時帶動縣內旅宿、餐飲及相關產業商機提升。

前總統馬英九（紅衣者）今年第三度挑戰南投縣竹山紫南宮環縣99.9K自行車賽。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（紅衣者）今年第三度挑戰南投縣竹山紫南宮環縣99.9K自行車賽。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左）今年第三度參加南投縣竹山紫南宮環縣自行車挑戰賽。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左）今年第三度參加南投縣竹山紫南宮環縣自行車挑戰賽。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左3）今參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，縣長林明溱（右2）陪同領騎。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左3）今參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，縣長林明溱（右2）陪同領騎。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左）今參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，縣長林明溱（右）陪同領騎。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（左）今參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，縣長林明溱（右）陪同領騎。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（紅衣者）今現身參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，人氣不減。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九（紅衣者）今現身參加紫南宮環縣自行車挑戰賽，人氣不減。記者賴香珊／攝影

紫南宮 馬英九

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