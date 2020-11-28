阿公阿媽教手路菜、教種稻 都成在地特色

彰化縣政府今天在埔鹽鄉大有社區舉辦「銀享彰化!成就長者為師創新服務」成果發表，16個社區設置攤位，展現社區特色，而阿公阿媽們更分享他們傳承手藝的心得埔鹽永樂社區91歲阿嬤和大家一起曬菜乾、二水源泉社區87歲阿公教做籠仔篙。

埔鹽鄉瓦磘社區發展協會秘書長林惠美說，瓦瑤名字的起源是因以前在地有燒薄瓦的產業，但現在產業早就沒有這個產業，但社區還是延伸出薄瓦的特色造型做成手工杏仁瓦餅，成為社區特色。

社區「長者為師」的理念發掘說很多社區長者的手藝和智慧，永樂社區91歲阿嬤劉邱碧開心展示她和大家一起曬的菜乾，曬菜乾是農村婦女的私房菜，現在也成為伴手禮搶手貨，甚至很多都市來的遊客一吃上癮，喜歡這種古早味。

而二水鄉源泉社區高齡87歲的鄭天慶阿公當初聽到社區理長賴昭旭要他教大家做早期的治水利器籠仔篙(石笱)，還很吃驚，後來甚至教大學生做，當聽到大學生跟他說謝謝時，「他感動到有一點想要哭」，現在籠仔篙都變成社區的裝置藝術了。