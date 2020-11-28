影／天冷吃燒酒雞 可愛娃娃音提醒不要酒駕

彰化縣田中警分局田中派出所今天帶著志工隊及國小學童一起到餐廳進行酒駕宣導，田中派出所所長張力仁說，希望大家都用寶貝小朋友的心，寶貝自己「酒後不開車，開車不喝酒」。

「母湯酒駕喔!」今天田中的小朋友們用稚嫩可愛的聲音，配合田中派出所到餐廳做酒駕宣導，讓大家印象深刻。

天氣漸涼，許多民眾常會聚餐或吃含有酒精的燒酒雞等食品進補，可能心存僥倖酒駕，危害用路人安全，甚至因酒駕造成家庭破碎。

田中派出所所長張力仁及田中警察志工中隊長邱小萍帶領志工、國小學童，組成防制酒駕宣導團約20人到田中鎮內餐廳及公共場所宣導酒駕危險性。