17年來「從一人到一群人」彰化愛心跳蚤市場募得30萬

救國團彰化市團委會及彰化縣國際蘭馨交流協會共同主辦的「藝術傳愛幸福義賣」活動，17年前，由獨自一人舉辦的愛心跳蚤市場義賣，每年都有新的愛心團體加入行列，義賣規模越來越大，今天再度在彰化藝術館前熱鬧登場，不少人帶著大型購物袋前來採購，做公益又環保，募得善款近30萬元。

救國團彰化市團委會會長、縣議員温芝樺說，今年不同以往的二手市集，募集的很多善心企業的全新優質商品，用低於市價5折以上與民眾們共植福田，一早花壇鄉民代表翁啟祐就前來搶購大毛毯，要將購買的毛毯再捐贈給弱勢家庭，讓愛心重疊加層。

今年更加入藝術傳愛的主題，温芝樺說，她也與多位藝術家合作製作了許多蝶谷巴特作品，還沒開賣就被預約一掃而空，感受到大家滿滿的熱情，連續好幾天熬夜趕工作品的勞累都一掃而空，而救國團的愛心企業藝術攤位總共募集了約7萬元，全數當將捐出做為寒士圍爐及彰化縣政府社會處急難救助金，感謝大家以行動力挺。

來哦！通通只要100元喔！」蘭馨交流協會長章麗美則拉高聲調，在攤位前招呼民眾，她說，這些二手物資都是善心民眾捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助更多人，再忙再累都是值得的。

17年前，發起愛心義賣的翁敏禎說，感謝大家每年都支持愛心跳蚤市場活動，今年在大家努力下總共有17個攤位，超過預期目標，還好有志工幫忙整理、義賣，就算二手物資沒有義賣成功，也會妥善處理，今天的愛心鑼約募集了20多萬，這些善款將做為門諾基金會投入長者與身障者的照顧工作。