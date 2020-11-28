彰化縣府、縣農會聯合推彰化優鮮健康豬 為萊豬把關

彰化縣政府與縣農會於今天在溪湖糖廠舉辦「食在休閒 農好優鮮」活動，彰化縣長王惠美與表示，目前國人最擔心豬肉問題，縣府會持續把關，所以提供 「彰化優鮮」的健康豬肉讓大家吃的安心、健康。

王惠美說，彰化很有料，只是過去太低調，所以縣府以「彰化優鮮」品牌為農民行銷，目前「彰化優鮮」已有122家申請，歡迎縣內農友生產符合三章一Q，可以踴躍來申請，「彰化優鮮」除了在小三美日、中華郵政i郵購的網路行銷，未來還會與東森購物台也要合作。

王惠美說，彰化縣是重要畜牧業生產地，養豬頭數約75萬頭、場數642場、全國第3，總產值約101億元，目前128場加入彰化健康豬養豬場、頭數才約37萬5千頭，希望未來能全部能符合加入，為彰化健康豬做保證。

而下階段輕旅行也是彰化行銷重點，王惠美說，也希望26鄉鎮農會盤點資源也能和公所結合，並將觀光工廠、休閒農場、社區等給合在一起創造更多產值。

縣農會總幹事廖振賢說，最近萊豬的問題也讓大家都很痛，也非常反對，也希望縣府與委員們要繼續把關，讓國人可安心吃彰化健康豬肉。

今天也舉辦「彰化健康豬肉推廣暨績優單位頒獎」活動，彰化健康豬肉推廣績優單位有104名，總頒發獎金61萬多元，獲頒獎的有養豬成交頭數第一名世平畜牧場與第二名中庸第一牧場、還有專賣店成交頭數第1名誠昌公司、第2名貴美肉品屋鮮肉商行、承銷人成交頭數第1名津谷公司、第2名今元公司。