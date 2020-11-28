影／漆藝大師黃麗淑生活即是創作 榮獲文化部人間國寶

南投縣漆藝大師黃麗淑投入漆藝研究36年，最近榮獲文化部選為人間國寶，是國家重要傳統工藝「漆工藝」保存者，黃麗淑在草屯鎮南埔成立「游漆園」，園中花草魚蟲藉由她巧思，躍然在漆畫上，成為瑰麗雋永的藝術品，她更對年輕藝術家傾囊相授，希望能將精緻傳統漆器技藝傳給下一代。

黃麗淑是屏東人，1977年進入台灣省手工藝研究所工作，負責竹木產品設計研發和廠商輔導，1984年政府為振興漆器工藝，邀請大師陳火慶到手工藝所授課，黃麗淑跟著學習漆藝，也開始對台灣漆工藝發展進行田野調查，建構漆器工藝發展史。

黃麗淑在田野調查中更對藝術文化有更深體驗，她說，台灣不產漆，漆藝並不發達，日治時期日本漆器傳入，日本漆器有上千年歷史，日本人對工藝講究，讓日本漆藝達到極致精美。但日本漆器技術也是從中國傳入，如何呈現台灣漆藝特色，是她學習目標。

她說，日本漆藝大多以黑色、金色為底，用色莊嚴沉重。她則以銀為底再畫上淡彩，表現生漆琥珀色深邃光影，還能像傳統山水畫般表現雲霧變化。她對孔子、莊子格外有心得，園名源自論語「游於藝」，重視自然和諧、樂活自在。她的作品許多取材於生活周遭，游魚、花草和水蠟燭都成為創作主題。

漆藝製作工序複雜，從圖稿繪製、裁剪薄貝、漆板研磨、貝殼貼附、色漆彩繪、髹塗透明漆、研磨整修、推光等相當花時間，大型作品往往耗費一、二年時間，黃麗淑卻能化繁為簡，在複雜工藝中展現自然生命力，也是她對生活的體悟。