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影／漆藝大師黃麗淑生活即是創作 榮獲文化部人間國寶

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
黃麗淑作品取材廣泛，12月令花如同宋代花鳥畫般細緻，但畫中花盆等都是以蛋殼壓碎拼貼而成，以凸顯瓷器自然冰裂紋。記者江良誠／攝影
黃麗淑作品取材廣泛，12月令花如同宋代花鳥畫般細緻，但畫中花盆等都是以蛋殼壓碎拼貼而成，以凸顯瓷器自然冰裂紋。記者江良誠／攝影

南投縣漆藝大師黃麗淑投入漆藝研究36年，最近榮獲文化部選為人間國寶，是國家重要傳統工藝「漆工藝」保存者，黃麗淑在草屯鎮南埔成立「游漆園」，園中花草魚蟲藉由她巧思，躍然在漆畫上，成為瑰麗雋永的藝術品，她更對年輕藝術家傾囊相授，希望能將精緻傳統漆器技藝傳給下一代。

黃麗淑是屏東人，1977年進入台灣省手工藝研究所工作，負責竹木產品設計研發和廠商輔導，1984年政府為振興漆器工藝，邀請大師陳火慶到手工藝所授課，黃麗淑跟著學習漆藝，也開始對台灣漆工藝發展進行田野調查，建構漆器工藝發展史。

黃麗淑在田野調查中更對藝術文化有更深體驗，她說，台灣不產漆，漆藝並不發達，日治時期日本漆器傳入，日本漆器有上千年歷史，日本人對工藝講究，讓日本漆藝達到極致精美。但日本漆器技術也是從中國傳入，如何呈現台灣漆藝特色，是她學習目標。

她說，日本漆藝大多以黑色、金色為底，用色莊嚴沉重。她則以銀為底再畫上淡彩，表現生漆琥珀色深邃光影，還能像傳統山水畫般表現雲霧變化。她對孔子、莊子格外有心得，園名源自論語「游於藝」，重視自然和諧、樂活自在。她的作品許多取材於生活周遭，游魚、花草和水蠟燭都成為創作主題。

漆藝製作工序複雜，從圖稿繪製、裁剪薄貝、漆板研磨、貝殼貼附、色漆彩繪、髹塗透明漆、研磨整修、推光等相當花時間，大型作品往往耗費一、二年時間，黃麗淑卻能化繁為簡，在複雜工藝中展現自然生命力，也是她對生活的體悟。

黃麗淑最近也在園中養了兩隻鵝，工作之餘就觀察鵝戲水、覓食，不過享受田園之樂，黃麗淑也想著把這兩隻「愛鵝」當成創作主角，對她來說，生活就是創作的一部分，只要用心就能發現生命中的美好。

南投縣漆藝大師黃麗淑榮獲文化部「人間國寶」，她的生活即是創作跟著她到處晃的小黑狗，都可能是創作題材。記者江良誠／攝影
南投縣漆藝大師黃麗淑榮獲文化部「人間國寶」，她的生活即是創作跟著她到處晃的小黑狗，都可能是創作題材。記者江良誠／攝影
黃麗淑的漆藝作品顏色變化豐富，創作主題都取材生活周遭，活潑又有生命力，記者江良誠／攝影
黃麗淑的漆藝作品顏色變化豐富，創作主題都取材生活周遭，活潑又有生命力，記者江良誠／攝影
黃麗淑的漆藝作品顏色變化豐富，活潑又有生命力，創作全都取材生活周遭，園中游魚也躍然於漆畫上。記者江良誠／攝影
黃麗淑的漆藝作品顏色變化豐富，活潑又有生命力，創作全都取材生活周遭，園中游魚也躍然於漆畫上。記者江良誠／攝影
漆藝製作技術繁複，黃麗淑的大幅創作要耗時一、兩年以上，呈現活潑又有生命力的藝術品。記者江良誠／攝影
漆藝製作技術繁複，黃麗淑的大幅創作要耗時一、兩年以上，呈現活潑又有生命力的藝術品。記者江良誠／攝影

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