疫情衝擊弱勢家庭難過 南投縣社福團體發放生活物資

南投縣社會及勞動處今天在埔里地區發放生活物資給200戶弱勢家庭，社勞處長林志忠特別感謝嘉瀅愛心協會，從921地震後就持續關懷大埔里地區弱勢家户，21年來不中斷，讓弱勢民眾感受社會關懷溫暖。

今年共有33個地方公私單位、團體及個人參與與關懷弱勢家戶冬令物資發放，對象包含村里長轉介的弱勢家戶，還有埔里區社福中心同仁長期服務個案，共計200戶弱勢家庭。除發給生活慰助金以及白米、麵條、沐浴用品、健康營養品等生活物資外，並有攤位提供社福宣導、社會福利諮詢、義剪、中醫諮詢、收驚等服務，也準備中餐讓弱勢民眾和志工共餐。

社會及勞動處表示，南投縣政府持續與各鄉鎮公所配合，提供縣內弱勢家庭和遭逢變故陷困家庭民生物資相關援助，設立濁水溪線及烏溪線食物銀行服務縣內13鄉鎮，並結合社區發展協會，協助物資分配及發放，擴大社會安全網絡，有需要民眾可逕洽食物銀行申請，有意伸出援手的熱心民眾、團體，也歡迎與各食物銀行聯繋提供協助。