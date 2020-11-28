聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊弱勢家庭難過 南投縣社福團體發放生活物資
南投縣社會及勞動處今天在埔里地區發放生活物資給200戶弱勢家庭，社勞處長林志忠特別感謝嘉瀅愛心協會，從921地震後就持續關懷大埔里地區弱勢家户，21年來不中斷，讓弱勢民眾感受社會關懷溫暖。
今年共有33個地方公私單位、團體及個人參與與關懷弱勢家戶冬令物資發放，對象包含村里長轉介的弱勢家戶，還有埔里區社福中心同仁長期服務個案，共計200戶弱勢家庭。除發給生活慰助金以及白米、麵條、沐浴用品、健康營養品等生活物資外，並有攤位提供社福宣導、社會福利諮詢、義剪、中醫諮詢、收驚等服務，也準備中餐讓弱勢民眾和志工共餐。
社會及勞動處表示，南投縣政府持續與各鄉鎮公所配合，提供縣內弱勢家庭和遭逢變故陷困家庭民生物資相關援助，設立濁水溪線及烏溪線食物銀行服務縣內13鄉鎮，並結合社區發展協會，協助物資分配及發放，擴大社會安全網絡，有需要民眾可逕洽食物銀行申請，有意伸出援手的熱心民眾、團體，也歡迎與各食物銀行聯繋提供協助。
立委馬文君、縣議員黃世芳、葉仁創、埔里鎮長廖志城今天也到場關懷、慰問弱勢民眾，由志工協助年長者及行動不便的民眾幫忙將物資搬到車上。志工說，今年新冠疫情嚴重，影響就業和收入，讓弱勢家庭處境更艱難，希望大家有錢出錢、有力出力，助弱勢家庭度過難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言