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「誠信碗粿」二度受邀赴沙鹿擺攤 800碗1小時全掃光

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「誠信碗粿」今天二度到沙鹿服務處擺攤，同樣大排長龍。記者余采瀅／攝影
「誠信碗粿」今天二度到沙鹿服務處擺攤，同樣大排長龍。記者余采瀅／攝影

雲林一對賣碗粿的林姓父女，誤將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，林父為了教育女兒「誠信」的重要，堅持虧本販售，感動大甲鎮瀾宮董事長顏清標，本月14日邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，不到兩小時就銷售一空，今天下午3點多二度邀請父女檔到沙鹿服務處擺攤，同樣準備800碗碗粿，每人限購5碗，1個多小時即售罄。

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一碗30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前買下160碗碗粿，本月14日更邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，當天父女檔共準備800碗碗粿，但現場大排長龍，儘管每人限購5顆，仍不到兩小時就銷售一空；為了不讓民眾空手而歸，未買到的民眾改先領取貼紙，日後再依到貨時間到沙鹿服務處領取。

「碗粿喔！」林家小妹賣力叫賣，她說，昨晚都沒睡，徹夜備料製作800碗碗粿，很感謝大家的幫忙。

「誠信碗粿」今天二度到沙鹿服務處擺攤，吸引百人排隊搶買，800碗碗粿1個多小時售罄。排第一位的王小姐說，上次來排隊結果沒買到，所以今天上午11點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。

林姓父女今日準備800碗碗粿，每人限購5碗。記者余采瀅／攝影
林姓父女今日準備800碗碗粿，每人限購5碗。記者余采瀅／攝影
「誠信碗粿」今天二度到沙鹿服務處擺攤。記者余采瀅／攝影
「誠信碗粿」今天二度到沙鹿服務處擺攤。記者余采瀅／攝影

顏清標 鎮瀾宮

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