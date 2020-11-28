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台中沙鹿食物銀行發放日 邀關懷據點長輩體驗輔具
11月是台中市身障福利月，台中愛心食物銀行沙鹿區發放站響應身障福利月，今天在每月一次的物資發放日，安排身障輔具體驗及視障按摩活動，邀請受助家戶、鹿寮社區照顧關懷據點長輩一同參加體驗，許多志工現場協助發送物資、幫助體驗輔具，氣氛溫馨和樂。
台中市社會局長彭懷真表示，台中市食物銀行目前有3家實體店面，每月最後一個星期六發放物資，沙鹿區發放站負責海線地區，由台中市弗傳慈心社會福利慈善事業基金會承接，每個月超過580個家戶受到扶助。
今天發放日由弘光科大西餐社學生運用課後剩餘食材，製作熱食餐點提供物資，並與靜宜大學學生志工一起到場協助發送物資；社會局也與勞工局合作，現場安排視障按摩，讓長輩體驗。
現場海線輔具資源中心並展示多項生活常用輔具，包括帶輪型助步車、電動輪椅、視障用白手杖、助聽器、高階固定版面型語音溝通器、輪椅座墊、帶輪便盆椅、飲食用輔具等，由專業輔具評估人員引導民眾體驗，提供專業諮詢服務。
台中市社會局目前運用公益彩券盈餘分配基金，成立3區輔具資源中心和10處輔具服務據點，提供輔具諮詢、評估、租借、回收、維修、追蹤適配、協助申請補助等服務，中台灣還有266間特約門市，民眾購買輔具只需付補助差額，就可以把輔具帶回家。
今天活動包括前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、議員王立任，以及議員楊典忠、陳廷秀服務處代表皆出席關懷，愛心食物銀行理念是救貧、濟貧，隨著社會變遷，呼籲民眾平時也能多多關懷身邊有需要的家庭。
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