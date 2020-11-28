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龍井龍港國小校舍重建啟用 盧市長：讓孩子安心學習

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供

台中市龍井區龍港國小臨海，飽受東北季風帶來的強風侵襲，加上原A、C棟校舍環境設施老舊，耐震能力不足，經市府爭取教育部補助經費4276萬元等，今天落成啟用。

台中市長盧秀燕致詞時說，龍港國小歷史悠久，已超過半世紀，原校舍破損不勘使用，因此市府進行重建，新校舍自去年3月開工，歷時約一年半完工，今日落成啟用，感謝各方民代支持預算，讓孩子安心、開心學習，也勉勵學童們好好讀書、努力向上。

龍港國小民國52年建校至今已有58年歷史，原A、C棟校舍環境設備老舊，有使用安全上的疑慮，因此進行拆除重建，前市長林佳龍任內爭取教育部補助經費4276萬元，並由市府籌編工程經費1616萬元，共計5892萬元，新建校舍地上2層樓、12間教室，去年3月開工，歷時約一年半完工，今日落成啟用，提供更優質的學習環境。

今日啟用典禮上，盧市長、教育局長楊振昇、龍港國小校長陳濱興，以及立法委員陳柏惟、前立委顏寬恒、前議長林士昌、市議員吳瓊華、張家銨均出席共襄盛舉，市議員林孟令、林汝洲服務處代表也到場致意。

台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍港國小新建校舍地上2層樓、12間教室，歷時1年半落成啟用。圖／台中市政府提供

教育部 台中市 陳柏惟

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