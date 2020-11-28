快訊

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

境外移入增9例！ 8人來自印尼其中1人是暫緩入境印尼仲介

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪轉八卦山追風找茶趣 藝人林彥君領騎遊賞田園風光

聯合報 / 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，也為自行車旅遊年暖身加溫。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，也為自行車旅遊年暖身加溫。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅藝人151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。

參山處舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華活動今天分兩條路線，路線一是從社頭清水岩溫泉露營區出發，立法委員陳素月、社頭鄉長劉錦昌等人均到場為車友加油，車友出發後沿長青自行車道前進，一路騎上名間松柏嶺。

另一路線則從彰化縣立體育場出發，立委黃秀芳、行政院政務顧問邱建富、彰化縣城觀處長田飛鵬、彰化市長世賢等人鳴笛啟動出發，兩線於松柏嶺遊客中心匯流後，共同騎經二水自行車道，回到終點社頭清水岩溫泉露營區。

參山處長柯建興說，在後疫情時期，大家能一起騎單車同遊，是非常幸福的事，而明年也是交通部所訂的2021單車旅遊年，也歡迎更多人加入單車行列，賞遊田園風景。

路線一全長37.5公里、路線二全長60公里，全程休閒不競速，讓車友沿途徜徉八卦山茶香美景，沿著139縣道可俯瞰平原景色與山林風光，還可體驗二水自行車道鐵馬尬火車的樂趣。

柯建興說，長青自行車道因位處低海拔山區，沿途有豐富生態及多元林相，穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區，除了可以鍛練體力，還能夠眺望彰化平原美景與認識生態，是適合親子踏青和運動健身的好去處。

本次也特別邀請生命勵樂活輔健會身障手搖車隊共同參與，另在終點清水岩溫泉露營區舉辦兒童滑步車趣味競賽活動，讓小小孩也能參與騎車運動，還安排有「尋人啟事」人聲樂團、小朋友最愛的「YOYO家族－Kiwi姊姊與浣熊哥哥」等表演，及在地市集活動。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，共有二路線，分別從彰化體育場和社頭清水岩出發。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，共有二路線，分別從彰化體育場和社頭清水岩出發。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。圖／參山國家風景區管理處提供

露營區 自行車 單車

延伸閱讀

影／自行車道升級4年計畫 林佳龍宣布翻倍加碼到32億

警察露營區偷拍洗澡 遭妨害秘密罪起訴

終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

彰化139線奪命彎道又車禍！轎車撞斷電桿人受傷

相關新聞

顏清標二度邀約 「誠信碗粿」 今赴台中沙鹿擺攤

雲林一對賣碗粿的林姓父女，誤將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，林父為了教育女兒「誠信」的重要，仍...

最難蓋的廟？ 台日合作國家歌劇院級土地公廟12月5日動工

台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，經歷7年籌建，採國際競圖，獲選的台日合作作品「Under a Roo...

龍井龍港國小校舍重建啟用 盧市長：讓孩子安心學習

台中市龍井區龍港國小臨海，飽受東北季風帶來的強風侵襲，加上原A、C棟校舍環境設施老舊，耐震能力不足，經市府爭取教育部補助...

輪轉八卦山追風找茶趣 藝人林彥君領騎遊賞田園風光

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅...

埔里溫泉季今登場 溫泉不只可泡湯還能調製溫泉飲

2020南投溫泉季「i 慢玩－埔里溫泉季」，今天在埔里鎮天泉溫泉會館開幕，除了免費SPA、泡湯，南投縣長林明溱還示範製作...

影／國3耐震補強陸續完工 南投爭取橋下規畫運動場

南投縣國道三號去年進行高架橋耐震補強工程，今年陸續完工。南投縣議員曾振炎說，國道三號高架路段橋下空間廣大卻閒置，既然已加...

長者為師！彰化縣社區開發特色 帶動在地旅遊商機

彰化縣政府今天在埔鹽鄉大有社區舉辦「銀享彰化!成就長者為師創新服務」成果發表，縣長王惠美表示，各社區近年來傳承長者的智慧...

助更生人、弱勢青年就業 台中以舞台劇引導面試技巧

台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，邀...

台中潭興、興中停車場立體化 將增逾1300個停車空間

台中市交通局積極興建路外停車場，滿足停車需求，並爭取中央工程經費補助，近日「台中市潭子區潭興立體停車場」、「中區興中立體...

藝術家戴安瑞栽種葫蘆創作 巧手變身獨特藝術精品

從事葫蘆藝術創作的戴安瑞，運用蝶古巴特融合彩繪、異材質、雕塑、切割拼貼等挑戰手法，呈現多元的創作藝術，即日起至12月20...

南投擬垃圾移除 最快後年完成

南投縣草屯垃圾掩埋場20日凌晨火災燒出垃圾問題，環保署昨天與水利署、南投縣政府環保局及草屯鎮公所討論草屯的垃圾去化，行政...

第一桶金／林坤永草藥救父 創健康事業

南投縣本草自然生技公司創辦人林坤永原本從事化工多年，發現常見植物讓一度高血壓昏迷的父親甦醒，他轉而研究本土植物，開創自然...

熱門新聞

獨／台中捷運「回不去了」？醫：機車族的痛恐不減反增

音圖預算暴增柯文哲拍桌要局長下台？ 文化局長出聲了

高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

金門老兵召集令加碼！味丹送老兵2千碗高坑牛肉泡麵

最難蓋的廟？ 台日合作國家歌劇院級土地公廟12月5日動工

搬律師出場！林穎孟助理勞資糾紛延燒 解雇2主任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。