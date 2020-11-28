輪轉八卦山追風找茶趣 藝人林彥君領騎遊賞田園風光

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅藝人151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道及八卦山田園風光。

參山處舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華活動今天分兩條路線，路線一是從社頭清水岩溫泉露營區出發，立法委員陳素月、社頭鄉長劉錦昌等人均到場為車友加油，車友出發後沿長青自行車道前進，一路騎上名間松柏嶺。

另一路線則從彰化縣立體育場出發，立委黃秀芳、行政院政務顧問邱建富、彰化縣城觀處長田飛鵬、彰化市長世賢等人鳴笛啟動出發，兩線於松柏嶺遊客中心匯流後，共同騎經二水自行車道，回到終點社頭清水岩溫泉露營區。

參山處長柯建興說，在後疫情時期，大家能一起騎單車同遊，是非常幸福的事，而明年也是交通部所訂的2021單車旅遊年，也歡迎更多人加入單車行列，賞遊田園風景。

路線一全長37.5公里、路線二全長60公里，全程休閒不競速，讓車友沿途徜徉八卦山茶香美景，沿著139縣道可俯瞰平原景色與山林風光，還可體驗二水自行車道鐵馬尬火車的樂趣。

柯建興說，長青自行車道因位處低海拔山區，沿途有豐富生態及多元林相，穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區，除了可以鍛練體力，還能夠眺望彰化平原美景與認識生態，是適合親子踏青和運動健身的好去處。