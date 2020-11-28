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埔里溫泉季今登場 溫泉不只可泡湯還能調製溫泉飲

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里溫泉季今天在鯉魚潭天泉會館舉行，免費泡湯和美食吸引遊客參加。圖／南投縣政府提供
埔里溫泉季今天在鯉魚潭天泉會館舉行，免費泡湯和美食吸引遊客參加。圖／南投縣政府提供

2020南投溫泉季「i 慢玩－埔里溫泉季」，今天在埔里鎮天泉溫泉會館開幕，除了免費SPA、泡湯，南投縣長林明溱還示範製作溫泉飲和美食，歡迎各地遊客到南投泡湯暖冬、品美食暖胃，是冬天最佳享受。

埔里溫泉季今天上午10點至下午3點提供免費戶外SPA泡湯，還有多樣化的溫泉美食及手作DIY，吸引大批遊客民眾參加。台中市鄭先生說，昨晚氣溫明顯下降，上午帶家人泡個溫泉放鬆一下，全身都暖起來，相當舒服。

林明溱說，埔里溫泉資源豐富除了天泉會館，南投縣府開發福興溫泉區也進入驗收階段，提供廬山溫泉業者好的環境和水質，重振廬山溫泉產業，而水溫達攝氏52度的碳酸氫鈉溫泉水質更媲美廬山溫泉，縣府也積極推動虎頭山觀光計畫，營造更好的觀光環境，迎接各地遊客。

今年埔里溫泉季在擁有可產製優質溫泉礦泉水的天泉會館舉行，立委馬文君、埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、葉仁創、黃世芳都出席，天泉會館及南投縣烹飪公會理事長潘岱儒及名主廚林志紋，也示範繁星點點百香溫泉飲等美食調配與製作，而簡淑茵民族舞團、蒂卡中東肚皮舞團、喜裂克文化藝術團等精彩歌舞表演，讓溫泉季更有看頭，帶動人氣與商機，12月5日則由「玉山戀東埔情-東埔溫泉季」接棒，藉由不同的泡湯體驗，吸引遊客冬天到南投旅遊。

南投縣長林明溱示範溫泉飲和美食製作，歡迎遊客到南投泡溫泉暖身也暖胃。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱示範溫泉飲和美食製作，歡迎遊客到南投泡溫泉暖身也暖胃。圖／南投縣政府提供
埔里溫泉季今天在鯉魚潭天泉會館舉行，免費泡湯和美食吸引遊客參加。圖／南投縣政府提供
埔里溫泉季今天在鯉魚潭天泉會館舉行，免費泡湯和美食吸引遊客參加。圖／南投縣政府提供

溫泉季 埔里

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