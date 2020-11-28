影／國3耐震補強陸續完工 南投爭取橋下規畫運動場

南投縣國道三號去年進行高架橋耐震補強工程，今年陸續完工。南投縣議員曾振炎說，國道三號高架路段橋下空間廣大卻閒置，既然已加強耐震安全性更不用擔心，縣政府應爭取高公局開放作為籃球場等運動場所，提供民眾使用。南投縣政府表示，縣府希望能妥善利用高架橋下空間，規畫為運動場和停車場，增加使用效率，等工程全部完工後，就會與高公局討論如何使用。

國道三號南投路段因為橋墩耐震補強工程，從去年8月起封閉貓羅溪堤防道路，範圍從南投市綠美橋到中華路之間，車輛必須改道，得繞行市區。南投縣沙雕藝術園區因為在封閉範圍，縣政府去年配合停辦國際沙雕展。隨著補強工程陸續完工，貓羅溪防汛道路重新開放，讓往來中興新村和南投市區車輛相當方便。

交通部表示，高架橋耐震補強擴大橋墩基礎、增加墩柱韌性強度、加寬帽梁、上構連結、增加鋼板止震裝置等手段，讓橋梁更穩固、更具韌性，南投縣曾經歷921大地震，交通部長林佳龍7月視察耐震補強工程，還爬到高架橋下強箱梁察看作業情況，相當重視。

曾振炎說，國道三號高架路橋下空間相當寬闊，過去只規畫沙雕園區使用，其他空間都閒置。高公局已完成橋梁補強，縣府應該向高工局爭取開放橋下空間，規畫作為籃球場、網球場，提供縣民更多運動地點。