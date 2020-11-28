長者為師！彰化縣社區開發特色 帶動在地旅遊商機

彰化縣政府今天在埔鹽鄉大有社區舉辦「銀享彰化!成就長者為師創新服務」成果發表，縣長王惠美表示，各社區近年來傳承長者的智慧，不僅學做手路菜風味餐、發展在地特色，也讓長輩走出來當志工，甚至開始講故事，未來更會成為社區輕旅行的亮點。

王惠美說，像今年大有社區的金炭稻更入選金馬獎伴手禮，可說是努力十年有成，也是以長者為師的精神創造的成果，彰化各社區都應把社區的寶現出來後，變在地經濟的一環，如何吸引更多都市人到彰化半日遊、輕旅行，所以縣府也鼓勵老屋修繕，把三合院慢慢開放變民宿，有助於發展彰化旅遊，也讓長輩們還可以工作，或當志工，生活更有活力。

彰化縣65歲以上老年人口已占全縣人口16.5%，人數近21萬人，王惠美說，彰化縣今年百歲人瑞已有209個，長壽更要活得健康和快樂，縣府也希望能讓長輩在地安養、得到最好的照顧，縣府目前已設置273個社區照顧關懷據點，還有不老健身房等服務。

縣府今天也頒發認證牌給竹塘鄉竹塘社區、埔鹽鄉永樂社區發展協會、埔心鄉大華社區發展協會，及頒發認證證書給彰化市石牌社區、員林市源潭社區、秀水鄉金陵社區、埔鹽鄉瓦瑤社區、彰化縣楓灣慈善會等。

今天到場參觀的還有立委謝衣鳳、埔心鄉長張乘瑜等人，張乘瑜說，埔心鄉大華社區盛產芭樂，社區用芭樂葉煮過後染色成客家布巾，可以做成布包、頭巾等，可以當社區小旅行的伴手禮。