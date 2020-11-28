弘光科大與5高中成立中台灣電競聯盟 培育原創動漫人才

弘光科技大學今日舉辦53周年校慶，並舉辦「電競產業跨領域人才培育論壇」，和5所高中成立「中台灣電競聯盟」，並與5家業者簽訂產學合作備忘錄。

人才培育論壇在台中市政府運動局長李昱叡等來賓的見證下，弘光科大校長黃月桂和青年、宜寧、致用、明台、五育等5所高中簽訂中台灣電競聯盟MOU，接著與宏碁公司、華碩公司、良興公司、林帝公司、樂維科技簽訂產學合作備忘錄。

黃月桂表示，電競產業發展過程中最重要的人才培育，需要高中職與大學共同攜手，弘光與電競產業中的佼佼者產學合作，這些電競資源將分享給參與中台灣電競聯盟的高中職電競菁英學校。

弘光科大資訊管理系主任黃建基表示，學校去年斥資千萬以上建立專業電競館，成為第一個由「中華民國電子競技運動協會」認證的專業電競場地，資管系明年將轉型改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，積極發展動漫、遊戲及電競三大領域，也聘請國內知名漫畫家、跨領域創作者劉明昆到校擔任副教授，透過他的學界及業界豐富經驗，帶領學生創立一個新標竿。

校慶前舉辦的系列活動原創動漫IP「幻狐弗魯菲」整合應用研討會，也與愛迪斯科技、米菲多媒體簽屬策略聯盟意向書。劉明昆指出，「幻狐弗魯菲」動畫作品從今年2月開始進行前置作業，到9月才有第一集產生，他利用課餘時間，平均每10天完成一集，總共完成6集，每集3分鐘。