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助更生人、弱勢青年就業 台中以舞台劇引導面試技巧

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，透過劇團演出生活求職情境，教導求職者如何面試。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，透過劇團演出生活求職情境，教導求職者如何面試。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，邀請大腳丫劇團巡迴演出「就業啟航宣導劇」，透過貼近生活的求職情境，教導求職者如何面試、宣導正確工作觀，今年共演出6場次，現場也提供履歷健診及面試技巧指導。

勞工局長吳威志指出，根據某人力銀行網站統計，有84.3%的社會新鮮人對面試前的準備感到困難，其中有62.3%認為最困難的部分是「害怕口語表達不好，回答不得體」、36.4%認為是「不知道怎麼開場介紹自己」，成為多數社會新鮮人的求職困境。

不僅社會新鮮人有求職困境，弱勢求職者還有更生人、家庭扶助戶青年。勞工局今年跳脫傳統演講形式，推出「就業啟航宣導劇」，藉由貼近生活的求職情境表演，宣導正確的工作觀及面試常犯的錯誤應如何避免等，更結合「履歷健診」及「面試技巧指導」等服務，讓觀眾現場預約報名，今年共服務1100人。

台中監獄何姓受刑人表示，他入監服刑多年，再過幾個月可能有假釋出獄機會，有點膽怯，也怕外界無法接受更生人，勞工局邀請劇團演出情境劇，了解目前面試該注意的事項。家扶中心的謝姓青年說，之前學校會不定期舉辦宣導講座，藉由舞台劇宣導求職須知，比宣導更有趣。

台中市就業服務處代理處長許淑玲表示，就業啟航宣導劇中，將青年「就業金安薪」方案獎勵金的Q版「金安薪君」加入劇情，受觀眾好評。

台中市明年將持續開辦就業啟航宣導劇，歡迎非營利單位或大專院校撥打（04）22289111分機36100洽詢，如有履歷健診及面試技巧指導等求職需求，請至就業服務處網站： http://www.eso.taichung.gov.tw 查詢。

台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，透過劇團演出生活求職情境，教導求職者如何面試。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助將出獄的更生人、弱勢青年、應屆畢業生順利求職，今年與台中監獄、南台中家扶中心及中台科技大學等單位合作，透過劇團演出生活求職情境，教導求職者如何面試。圖／台中市勞工局提供

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