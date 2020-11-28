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台中潭興、興中停車場立體化 將增逾1300個停車空間

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局將闢建「中區興中立體停車場」，示意圖可看出人行廣場活動場域、都市景觀紋理等納入設計，外觀綠美化。圖／台中市交通局提供
台中市交通局將闢建「中區興中立體停車場」，示意圖可看出人行廣場活動場域、都市景觀紋理等納入設計，外觀綠美化。圖／台中市交通局提供

台中市交通局積極興建路外停車場，滿足停車需求，並爭取中央工程經費補助，近日「台中市潭子區潭興立體停車場」、「中區興中立體停車場」已陸續決標，將儘速辦理開工，潭興立體停車場預計2022年底完工、興中立體停車場預計2023年下半年完工，兩處未來共可提供400席機車格、超過900席汽車格。

交通局表示，潭興立體停車場位於潭子區人車密集、商業活絡區域，鄰近潭子火車站，潭子車站高架化後及沿線頭家厝、栗林車站帶來轉乘旅客，加上未來配合潭子國民運動中心完工、鐵道綠廊潭心計畫、國四延伸，將衍生龐大停車需求。

交通局評估並整合潭子當地民意後，規劃興建地下1層、地上6層立體停車場，完工後約有汽車格300席、機車格100席，可解決基地周遭長久以來停車供給不足的問題。

興中立體停車場位於中區人車密集、商業活絡區域，臨近第二市場、萬代福影城、仁愛醫院、柳川藍帶水岸、中華夜市、區公所、戶政事務所、消防分隊等交通頻繁地區，周邊停車需求高，目前平面停車空間僅144席汽車格。為滿足民眾需求，交通局規劃興建地下2層、地上5層立體停車場，完工後可提供汽車格620席、機車格300席。

交通局指出，2處立體停車場共投入超過8億元經費興建，將人行廣場活動場域、都市景觀紋理等納入設計考量，其中興中立體停車場更以「停車場垂直公園化」的作法，使牆面達到綠化效果，開放空間結合商場、活動空間及公園化，完工後停車場將宛如公園中的立體森林，打造美觀、環保、生態合一的建築。

潭興立體停車場位於潭子區人車密集、商業活絡區域，鄰近潭子火車站。台中市交通局評估並整合潭子當地民意後，規劃興建地下1層、地上6層立體停車場，此為示意圖。圖／台中市交通局提供
潭興立體停車場位於潭子區人車密集、商業活絡區域，鄰近潭子火車站。台中市交通局評估並整合潭子當地民意後，規劃興建地下1層、地上6層立體停車場，此為示意圖。圖／台中市交通局提供

停車場 台中市

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