藝術家戴安瑞栽種葫蘆創作 巧手變身獨特藝術精品

從事葫蘆藝術創作的戴安瑞，運用蝶古巴特融合彩繪、異材質、雕塑、切割拼貼等挑戰手法，呈現多元的創作藝術，即日起至12月20日於台中豐原葫蘆墩文化中心辦理個展，將傳統避邪招福、趨吉避凶的吉祥物，轉化為美學創意的獨特藝術精品。

戴安瑞在藝術家母親賴素育耳濡目染下，開啟葫蘆創作之路，並於和平天冷農地種植葫蘆以供創作，從種子、發芽、成熟到凋零，再從種子循環復生，如同人生歷程。戴安瑞透過作品「規矩」及「阿嬤的收音機」，與作品「生」作為呼應，緬懷已離世的祖父、外婆，以及新生成員的喜悅，將生命酸甜苦辣成為創作資糧。

作品「紅塵有妳」，以霸王別姬淒美愛情故事的意象，運用半面圖像表現，傳達一般人對於愛情的追求，不需轟轟烈烈，愛侶應為互補，感情細水長流，彼此依存相伴。「安之若素」是自己對夢想的投射，白色表示人生從零開始、尚未定型的多種可能，經歷磨難挫折，但憑藉自己努力為人生填補缺憾、揮灑光豔色彩。