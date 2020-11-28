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最難蓋的廟？ 台日合作國家歌劇院級土地公廟12月5日動工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，位於中央公園旁，預計下個月動工，左上方為興建後示意圖。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，位於中央公園旁，預計下個月動工，左上方為興建後示意圖。記者趙容萱／攝影

台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，經歷7年籌建，採國際競圖，獲選的台日合作作品「Under a Roof」屋頂垂降與大地融合，挑戰世界級工法，勘比台中國家歌劇院內凹涵洞的3D曲牆結構，後由興建台中國家歌劇院的麗明營造以8888萬元承攬，並發揮創意配合建築中120個自然採光洞口當點「光明燈」籌措經費，預計12月5日動工。

大方廣人文美學協會理事長林慧芬說，她在2013年11月21日初次拜訪當時尚未拆除大河里福德祠後，協助籌建新廟，歷經三階段國際競圖，最後日本大阪市立大學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的作品「Under a Roof」從9國、307件作品中脫穎而出，獲廟方投票通過。

林慧芬指出，雖然面臨諸多挑戰，由概念設計、請照、到施工圖繪製，足足花了四年，在大方廣人文美學協會、戴育澤建築師、麗明營造董事長吳春山共同發揮創意下，以「光明燈認養護持」計劃，克服萬難，預計在下個月動工。

新的土地公廟採「ㄇ」字型，最特別的是，屋頂從天垂降與大地融合，設計前衛。大河里福德祠主委劉坤湧說，獲選原因是外型像三合院，又有聚寶盆概念，最接近委員們想法。

吳春山表示，廟方自備6600萬元，競標後以8888萬標得，不足款項，運用土地公廟主體建築，利用為空氣流通與光線導引的120個洞口，當成「光明燈」，號召企業認養。

台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，位於中央公園旁，預計下個月動工，左上方為興建後示意圖。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，位於中央公園旁，預計下個月動工，左上方為興建後示意圖。記者趙容萱／攝影

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