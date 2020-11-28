顏清標二度邀約 「誠信碗粿」 今赴台中沙鹿擺攤

雲林一對賣碗粿的林姓父女，誤將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，林父為了教育女兒「誠信」的重要，仍虧本販售，感動大甲鎮瀾宮董事長顏清標，本月14日邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，不到兩小時就銷售一空，今天下午二度邀請父女檔到沙鹿服務處擺攤，同樣準備800碗碗粿，每人限購5碗。

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一碗30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前買下160碗碗粿，本月14日更邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，當天父女檔共準備800碗碗粿，但現場大排長龍，儘管每人限購5顆，仍不到兩小時就銷售一空；為了不讓民眾空手而歸，未買到的民眾改先領取貼紙，日後再依到貨時間到沙鹿服務處領取。

顏清標在臉書指出，感謝大家的愛心支持及鼓勵，陳媽媽碗粿於上回來到沙鹿服務處造成廣大沙鹿鄉親的幫忙，讓「陳媽媽碗粿」800顆銷售一空，林老闆及林太太感動在心，可惜還有好多鄉親沒有購買到真材實料的碗粿，陳媽媽碗粿深感抱歉，答應再補償一場給沙鹿上回沒有買到的鄉親。

顏清標表示，「陳媽媽碗粿」將於11月28日約下午2至3點左右，將再度來到顏寬恒及副議長顏莉敏服務處擺攤；11月14日當天持有「陳媽媽碗粿識別貼紙」現場沒有購買到碗粿，將優先順序購買，1人限定5顆碗粿，視陳媽媽碗粿當天製作數量做調整，感謝沙鹿鄉親熱情及愛心。