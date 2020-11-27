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外籍生不諳中文怎麼辦？太平警校園座談雙語進行有教

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局太平分局日前在勤益科大以雙語進行外籍生校園安全會議。圖／太平警分局提供
台中市警局太平分局日前在勤益科大以雙語進行外籍生校園安全會議。圖／太平警分局提供

台中市警局太平分局因應日前台南發生外籍女大生命案重大校園安全事件，已針對24所各級學校強化校園安全，並且以雙語進行在勤益科大舉辦的外籍生校園安全會議，教導不諳中文的外籍生透過啟動110「三方通話」報案；霧峰分局長陳家銘主持在朝陽科技大學舉辦校園安全座談會，與外籍生面對面溝通。

太平分局說，已針對轄區24校全面清查校園周邊監視器及照明狀況，也加強校園巡簽班次及守望勤務；日前在勤益科大登場的校園安全會議，由太平警分局副分局長李瑞雄率領各級幹部前往，另市警察局外事科長李富郁、股長張年寧等人蒞臨指導，與近百名外籍學生互動。

太平分局指出，太平區包含外籍學生在內的外籍人士多達7900多人，不諳中文的外籍生如何報警？現場除宣導校園人身安全、反詐騙宣導、交通安全外，警方示範如何啟動110「三方通話」，讓外籍生撥打110報案時，可透過「三方通話」與外事服務站建立群組對話，由外事員警協助報案。

霧峰警分局說，24日在朝陽科技大學舉辦的外籍生校園安全座談會，分局長陳家銘親自主持，宣導校園安全、人身安全觀念，現場也但剪輯朝陽科大周邊交通事故影片，宣導交通安全意識。

此外，霧峰分局也針對各學校周遭繪製治安斑點圖、建立安心走廊商家清冊，為了使莘莘學子能安心的上學，也持續和各級學校共同建立良善的校園安全環境。

台中市霧峰警分局長陳家銘主持在朝陽科技大學舉辦的「外籍生校園安全座談會」，與外籍生面對面溝通。圖／霧峰警分局提供
台中市霧峰警分局長陳家銘主持在朝陽科技大學舉辦的「外籍生校園安全座談會」，與外籍生面對面溝通。圖／霧峰警分局提供
台中市警局太平分局日前在勤益科大以雙語進行外籍生校園安全會議。圖／太平警分局提供
台中市警局太平分局日前在勤益科大以雙語進行外籍生校園安全會議。圖／太平警分局提供

外籍生 警察 事故

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