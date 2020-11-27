南投山域事故激增70% 山域事故的第一名是它

去年10月「開放山林」後，南投縣消防局調查山域事故發生率，較去年同期激增70%，而事故發生原因第一名則是迷途，面對全台81條林道解禁，高山不再難以親近，伴隨著民眾投入山林活動日益頻繁，山域事故增加，不僅消防弟兄山難救難任務繁重，專業的山域救援技能更需強化。

南投縣消防局表示，顯示山林開放政策下，一般民眾普遍不具備野外定位能力，在路標、告示牌欠缺的情況下，進入山林活動，很容易發生迷路類型山域事故意外；呼籲到南投登山民眾應事前做好準備，熟悉登山路線，裝備準備充足再出發，攜帶可通訊及可定位的裝備，並投保登山綜合保險，才能在萬一發生山域事故時，搜救人員才可以在最短的時間定位事故地點，趕赴搜救。

玉山分隊資深隊員李家銘指出，南投縣境內的高山地勢複雜，遇到特別的山難事故救援，不僅要靠長途腳程，還要具備困難地型的繩索救援技能，同時擁有熟練架繩及垂降、斜降擔架載人救援等技巧，不但救人也能自救；而為提升山域救援量能、效率及安全性，最近在東埔日月橋舉辦理兩梯次各三天的「山域繩索救援訓練」。