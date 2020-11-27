彰化地方挺綠電民眾 北上摃護濕地環團

立法院今天很熱鬧，不但立委為萊豬議題爆發衝突，全國多個生態環境團體同時間到立法院開會，請命保護芳苑和大城兩鄉的濕地，大城鄉民聞訊也趕到會場外面，舉牌抗議環團阻擋綠能產業，雙方不但當場發生爭執，事後各自發文批判對方傷害海岸環境。

「再次重申，我們不反對綠能，我們反對選址不當的綠能！」彰化縣環保聯盟在今天立法院記者會之後，發表聲明，並表示昨天晚上彰化環盟臉書被假帳號出征，以「環保蟑螂」等語留言辱罵環盟，今天曾涉入旺中走路工假新聞事件的林朝鑫，今天涉嫌騷擾環團記者會，諸多作法使再生能源蒙塵，打擊再生能源產業形象。

對於環保團體的訴求，林朝鑫發文回應指出，內政部2019年5月15日函文公布，彰化縣重要濕地範圍在伸港鄉和和美鎮，根本沒有大城鄉，環團發言根本是誤導視聽，外商響應政府揮別核能和燃煤，發展綠能產業的重大政策，來台興建太陽光電，環團竟然要這些合法取得用地資格和繁榮地方的外商滾回去，讓人情何以堪？

大城鄉民眾在環團記者會外面高舉「台灣要廢核、綠能要挺上」「麥來亂啦、村民自己做主」「不推綠電、城鄉後退十年」等多個標語，抗議環團阻擋綠能產業的發展，可能導致核能復辟、空汙嚴重，也會傷害當地經濟發展。