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彰化地方挺綠電民眾 北上摃護濕地環團

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣生態環保團體今天到立法院為彰化西南角濕地請命。圖／彰化環盟提供
彰化縣生態環保團體今天到立法院為彰化西南角濕地請命。圖／彰化環盟提供

立法院今天很熱鬧，不但立委為萊豬議題爆發衝突，全國多個生態環境團體同時間到立法院開會，請命保護芳苑和大城兩鄉的濕地，大城鄉民聞訊也趕到會場外面，舉牌抗議環團阻擋綠能產業，雙方不但當場發生爭執，事後各自發文批判對方傷害海岸環境。

「再次重申，我們不反對綠能，我們反對選址不當的綠能！」彰化縣環保聯盟在今天立法院記者會之後，發表聲明，並表示昨天晚上彰化環盟臉書被假帳號出征，以「環保蟑螂」等語留言辱罵環盟，今天曾涉入旺中走路工假新聞事件的林朝鑫，今天涉嫌騷擾環團記者會，諸多作法使再生能源蒙塵，打擊再生能源產業形象。

對於環保團體的訴求，林朝鑫發文回應指出，內政部2019年5月15日函文公布，彰化縣重要濕地範圍在伸港鄉和和美鎮，根本沒有大城鄉，環團發言根本是誤導視聽，外商響應政府揮別核能和燃煤，發展綠能產業的重大政策，來台興建太陽光電，環團竟然要這些合法取得用地資格和繁榮地方的外商滾回去，讓人情何以堪？

大城鄉民眾在環團記者會外面高舉「台灣要廢核、綠能要挺上」「麥來亂啦、村民自己做主」「不推綠電、城鄉後退十年」等多個標語，抗議環團阻擋綠能產業的發展，可能導致核能復辟、空汙嚴重，也會傷害當地經濟發展。

彰化縣環境保護聯盟表示，芳苑大城國際級潮間帶是一級海岸防護區，反國光石化時期全國有7萬多人願意以環境信託方式花錢買下這濁水溪口濕地，來保全全國僅存最原始、最完整、生物量最豐富，保護瀕危台灣白海豚重要棲息地、不讓白海豚轉彎，彰化環盟反對在國際級濕地開發太陽能，除了要求政府盡速公告國際級濁水溪口（大城鄉、芳苑鄉）為彰化海岸國家濕地，如果刻意在生態豐富地區開發綠能，沒資格叫綠能。

彰化縣大城鄉多名鄉民到立法院外面抗議環團要求綠能產業退出濕地。圖／林朝鑫提供
彰化縣大城鄉多名鄉民到立法院外面抗議環團要求綠能產業退出濕地。圖／林朝鑫提供

濕地 立法院

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