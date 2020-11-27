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草屯茄荖山莊國內首個藥癮治療社區 13年共助519人戒癮
歷經13年努力，草屯療養院藥癮治療性社區服務模式，獲得多元治療成果，特別是藥癮治療性社區茄荖山莊，13年來共計接受519人在此進行居住性的戒癮治療，結束治療後約有40至50%的人，幫助個案維持穩定的生活，院內並打造成癮訓練中心，承接成癮專科醫師訓練，歷年累計訓練人數近150人。
茄荖山莊是國內第一個，也是目前唯一以現代化藥癮治療模式，建構的「治療性社區」，與其他戒毒村或中心不同讓個案停止使用毒品，山莊內不使用藥物或減害方式協助過渡時期，而是提供正確的方法，讓居民完全戒除，重新學習生活，培養就業技能，恢復正常的生活型態。
院長藍祚鴻表示，茄荖山莊歷經13年投入，已累積豐富的經驗及治療模式，讓個案勇敢面對生活的各項問題，甚至配合達德商工提供高中教育學程，派老師前來山莊任教，還開設烘焙訓練班，協助青少年取得烘丙級證照，學業不中斷並擁有一技之長，搭起就業的橋梁。
草屯療養院表示，個案小永、小宗都是青少年時期染上安非他命，來到茄荖山莊後，透過治療性社區的輔導與建構成功戒除毒品，目前一位已結婚生兒育女，另一位生命獲得啟發，逐漸成熟負責；而成人個案阿國， 也分享自己先後入住山莊3次，離莊後接受山莊長達5年的追蹤照顧，如今已事業有成。
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