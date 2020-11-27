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影／有這種設計？台中人行道防撞軟桿插得比香爐還滿

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議會今天總質詢，議員施志昌表示，交通局今年在大甲火車站前劃設新的行人穿越道，綠斑馬盡頭卻連接到沒有斜坡，「插得比香爐的香還滿的防撞軟桿」，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過。圖／施志昌提供
台中市議會今天總質詢，議員施志昌表示，交通局今年在大甲火車站前劃設新的行人穿越道，綠斑馬盡頭卻連接到沒有斜坡，「插得比香爐的香還滿的防撞軟桿」，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過。圖／施志昌提供

怎麼會有這種設計？台中市議會今天總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽給予執政兩年的盧團隊「互相推諉、愛作秀、行政擾民」三大評價。施志昌舉例，交通局今年在大甲火車站前畫設新的行人穿越道，綠斑馬盡頭卻連接到沒有斜坡，「防撞軟桿插得比香爐的香還滿」，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過。

台中市交通局長葉昭甫說，他會請相關單位到現場再場勘、改善。施志昌說，已經3個月了！他也跟相關單位反映，結果卻是「互相推諉」。

施志昌說，交通局早就到現場看過，回覆的答案是：「我都畫下去了，要改應該是區公所的事情，由區公所去處理，與我無關」；他又去問區公所，公所表示，人行道工程還在保固期間，要去修改會很麻煩，也礙於坡面做得很高，至少要花10萬至20萬元修改，直接說：「交通局直接塗銷行人穿越道」比較便宜省事。

施志昌質疑，人行道、行人穿越道或者甚至是道路設計不是應該要有完整規畫？交通局畫完就沒他的事？而區公所竟然是站在「錢」的問題來回應，而不是以「人本交通」行人的便利當作出發點？

施志昌認為，盧團隊要好好掌握各機關間的溝通，以後任何施政都要從個全面的角度來思考，否則各機關間永遠只會互相推諉，受害的卻是市民。

台中市交通局表示，因民眾反映有穿越路口往大甲火車站需求，大甲火車站才畫設行穿線綠斑馬，但人行道與路面高低差較大，為防止民眾不慎跌落，大甲區公所設置回復式導桿區隔，後續交通局將與相關單位協調研議調整人行道銜接綠斑馬可行性，提供行人更安全步行環境。

怎麼會有這種設計？台中市議員施志昌說，交通局今年在大甲火車站前劃設新的行人穿越道，綠斑馬盡頭卻連接到沒有斜坡，「插得比香爐的香還滿的防撞軟桿」，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過。記者喻文玟／攝影
怎麼會有這種設計？台中市議員施志昌說，交通局今年在大甲火車站前劃設新的行人穿越道，綠斑馬盡頭卻連接到沒有斜坡，「插得比香爐的香還滿的防撞軟桿」，這樣輪椅或者嬰兒推車根本無法通過。記者喻文玟／攝影

人行道 火車站 台中市

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