快訊

兆豐前董座蔡友才「鑒機案」獲利2億多 求刑12年僅輕判9個月

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路口監視器機房設民間電台 台中議員爆資安恐外洩

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
台中市議員李天生質疑路口監視器機房竟設在民間有線電視業者公司內，有資安外洩之虞。圖／李天生提供
台中市議員李天生質疑路口監視器機房竟設在民間有線電視業者公司內，有資安外洩之虞。圖／李天生提供

台中市府花300萬元推動「社區街道監視服務系統租賃案」，將在大里、大雅、豐原等3地租用有線電視光纖網路進行社區治安街道監視，市議員李天生、賴佳微質疑電視台並非公部門，卻可監控民宅街道資安，恐涉隱私與品質等問題，地方已議論紛紛。

中市民政局說明，「社區街道監視服務系統租賃計畫」由區公所公開招標，符合資格者均可參與投標，承攬業者也簽定協約有保密義務，市府會嚴格要求業者管理監視器畫面資料，如有不當使用或洩密情事依法追究業者相關責任。

李天生表示，早期民間監視器機房設在里長住家或守望相助隊部，易發生個資洩露事件，引發不少爭議，事後由警方統一接管，改將主機改設在各派出所內，有效保護個資，沒想到目前市府卻走回頭路，補助大里、大雅、豐原3地各100萬元經費辨「社區街道監視服務系統租賃案」，租當地有線電視光纖網路在各街頭裝設鏡頭，進行社區治安監視任務。

他舉大里區選定十九甲地區辨理，得標業者在區內街道裝180支鏡頭，透過有線電視光纖網路在不同街道監視，機房設在有線電視公司內，李天生、賴佳微質疑100萬元經費要支付光纖網路租金、監視鏡頭採購及裝設維護，難以保證服務品質，更重演往日資安外洩惡夢，怎可把攸關民眾個資的監視系統機房設在民間機構內？

民政局長吳世瑋表示，有鑑於交通事故、偷竊等案件，警方監視系統數量不足，無法有效提供相關畫面，認為此計畫可彌補不足，利用有線電視業者現有光纖網路監視維安，市府不需花財源購置監視設備，且節省維修支出十分划算。

他承諾監視鏡頭都朝向街道，不會對準住家，並與業者簽有「保密條款」，需依規定申請調閱監視畫面，不會發生洩露個資和隱私問題；這項計畫將試辦半年，未來將視辨理情形再議。

監視器 資安

延伸閱讀

台中公車免費改市民限定 補貼人數少預算未減遭批

綠營批台中不宜居 市府：新民調與桃園並列六都最幸福

台中議員跟著散播2所高中傳疑似學生不雅照 校方譴責

中捷斷軸誰負責？ 藍綠議員看法不同

相關新聞

影／有這種設計？台中人行道防撞軟桿插得比香爐還滿

怎麼會有這種設計？台中市議會今天總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽給予執政兩年的盧團隊「互相推諉、愛作秀、行政擾民」三大...

中市潭雅神綠園道入夜黑漆漆 里長轟：等發生憾事？

台中市潭雅神綠園道每年吸引400萬人次造訪，但和平場站附近照明設備不足，入夜後光線昏暗，且缺少表演空間，民眾質疑觀光配套...

乾旱休耕明年白米恐漲價 糧商對台灣米死忠顧客有信心

台灣乾旱，今年二期稻作桃、竹、苗休耕，明年可能雲、嘉、南也休耕，全台最大米倉彰化縣的糧商預估，南部是重要稻米產區，減產可...

草屯茄荖山莊國內首個藥癮治療社區 13年共助519人戒癮

歷經13年努力，草屯療養院藥癮治療性社區服務模式，獲得多元治療成果，特別是藥癮治療性社區茄荖山莊，13年來共計接受519...

路口監視器機房設民間電台 台中議員爆資安恐外洩

台中市府花300萬元推動「社區街道監視服務系統租賃案」，將在大里、大雅、豐原等3地租用有線電視光纖網路進行社區治安街道監...

好消息！台中157路公車擴大服務 12月14日起延駛至大甲頂店

因應乘客需求，台中市157路公車自12月14日起延駛至大甲區頂店里，延線居民可省去接駁麻煩，數十位里長、鄰長今日開心參加...

感謝有您！彰化縣政府今表揚上百名新冠疫情保健急先鋒

新冠肺炎疫情從今年年初延燒到年底，急診醫護人員身心壓力特別大，員林基督教醫院志工許麗容在急診部門協助指引病人、安撫家屬，...

影／處理草屯垃圾山大火 行政院中辦3箭齊發提解方

為處理草屯垃圾山問題，南投縣環保局表示7天已外運908噸垃圾，但考量鎮公所處理垃圾的能力，盼中央能優先協助處理垃圾移除量...

南投縣垃圾處理問題 蔡培慧：三箭齊發2022年底移除

南投縣草屯垃圾掩埋場20日凌晨火災，環保署今天和南投縣環保局、水利署、草屯鎮公所討論草屯鎮垃圾去化，行政院中部聯合服務中...

乾旱缺水 彰化獲芳苑工業區最終處理汙水當戰備用水

水情吃緊，彰化縣消防局第四大隊芳苑消防隊獲得「備援子彈」，芳苑工業區汙水處理廠免費供應最終處理後的汙水，作為消防滅火之用...

「銀」得風光！彰化縣及三村里低碳認證均獲最高等級

彰化縣繼「推動因應氣候變遷行動績效」獲全國特優之後，再獲行政院環境保護署低碳永續家園縣市層級認證評等最高等級–「銀級」認...

水上行車夢魘難了？彰化花壇彰員路3段淹水改善案吹了

彰化縣花壇鄉彰員路3段白沙國小路段及富美宮周邊地區長期積水問題，令用路人及住戶苦不堪言，儘管歷任縣長及鄉公所都積極修建側...

熱門新聞

800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤

音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。