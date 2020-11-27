路口監視器機房設民間電台 台中議員爆資安恐外洩

台中市府花300萬元推動「社區街道監視服務系統租賃案」，將在大里、大雅、豐原等3地租用有線電視光纖網路進行社區治安街道監視，市議員李天生、賴佳微質疑電視台並非公部門，卻可監控民宅街道資安，恐涉隱私與品質等問題，地方已議論紛紛。

中市民政局說明，「社區街道監視服務系統租賃計畫」由區公所公開招標，符合資格者均可參與投標，承攬業者也簽定協約有保密義務，市府會嚴格要求業者管理監視器畫面資料，如有不當使用或洩密情事依法追究業者相關責任。

李天生表示，早期民間監視器機房設在里長住家或守望相助隊部，易發生個資洩露事件，引發不少爭議，事後由警方統一接管，改將主機改設在各派出所內，有效保護個資，沒想到目前市府卻走回頭路，補助大里、大雅、豐原3地各100萬元經費辨「社區街道監視服務系統租賃案」，租當地有線電視光纖網路在各街頭裝設鏡頭，進行社區治安監視任務。

他舉大里區選定十九甲地區辨理，得標業者在區內街道裝180支鏡頭，透過有線電視光纖網路在不同街道監視，機房設在有線電視公司內，李天生、賴佳微質疑100萬元經費要支付光纖網路租金、監視鏡頭採購及裝設維護，難以保證服務品質，更重演往日資安外洩惡夢，怎可把攸關民眾個資的監視系統機房設在民間機構內？

民政局長吳世瑋表示，有鑑於交通事故、偷竊等案件，警方監視系統數量不足，無法有效提供相關畫面，認為此計畫可彌補不足，利用有線電視業者現有光纖網路監視維安，市府不需花財源購置監視設備，且節省維修支出十分划算。

他承諾監視鏡頭都朝向街道，不會對準住家，並與業者簽有「保密條款」，需依規定申請調閱監視畫面，不會發生洩露個資和隱私問題；這項計畫將試辦半年，未來將視辨理情形再議。