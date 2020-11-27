中市潭雅神綠園道入夜黑漆漆 里長轟：等發生憾事？

台中市潭雅神綠園道每年吸引400萬人次造訪，但和平場站附近照明設備不足，入夜後光線昏暗，且缺少表演空間，民眾質疑觀光配套不足，憂心成為治安死角。立委楊瓊瓔及議員羅永珍聯合服務處今日邀集相關單位前往會勘，台中市觀光旅遊局及養工處允諾明年2月底前改善。

潭雅神綠園道是台中知名自行車專用道，沿途行經潭子、神岡、大雅，全長14公里，尤其是和平場站7公里至8公里處，附近更是IG爆紅的人氣打卡點，每年吸引400萬人次騎乘遊憩。

不過，神岡區山皮里長陳勝泧發現，潭雅神綠園道沿線缺少表演空間，且路燈不足，入夜黑漆漆一片，質疑「難道要等到發生憾事，才開始用人命點燈嗎？」

羅永珍表示，自己實地查看，晚上雖有照明設備，似乎仍不足，騎乘自行車相當危險。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，潭雅神綠園道近年經市府重新整建，已成為當地辦理各項活動的場所，建議增設社區居民及社團表演的小舞台，讓綠園道發揮應有的休閒空間功能，同時達到建設鄰里公共設施的目的。

台中市府觀旅局專委葉慶隆及台中市養工處長彭岑凱允諾增設照明設施及表演空間，並尊重社區需求，努力於明年2月底前完工。