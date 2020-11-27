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好消息！台中157路公車擴大服務 12月14日起延駛至大甲頂店
因應乘客需求，台中市157路公車自12月14日起延駛至大甲區頂店里，延線居民可省去接駁麻煩，數十位里長、鄰長今日開心參加試乘活動，台中市議員吳敏濟還自費印製最新班表，供民眾免費索取。
住在大甲區頂店里的莊先生表示，台中市154路公車從中清交流道進市區，像直達車一樣方便，去年延駛到頂店之後，附近居民相當高興，可惜台中市157路公車還是要到大甲區公所搭乘，如今12月中旬也將延駛到頂店，對居民更加便利。
台中客運今日安排一輛157路公車前往大甲區頂店里，讓里長、鄰長及居民試乘。附近居民表示，過去要到台中市區必須到大甲區公所搭車，趕著上課、上班很不方便，請家人用汽機車接駁又太麻煩，未來在家門口就可以直接上下車。
台中市公共運輸及捷運工程處表示，台中市157路公車自12月14日起，大甲端從區公所延駛至頂店，延駛距離1.5公里，途中增設大甲國小、大甲槌球場、梁家古厝及頂店等4站。
吳敏濟表示，157路公車延駛路線行經文武里、奉化里及頂店里，可擴大服務1萬5千人。為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，特別自費印製數萬份班表，包括157、154、658、659等熱門新幹線公車最新班表，歡迎民眾到服務處免費索取。
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