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乾旱休耕明年白米恐漲價 糧商對台灣米死忠顧客有信心

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二期稻作大部分已收割，農民期待明年如常耕種。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二期稻作大部分已收割，農民期待明年如常耕種。記者簡慧珍／攝影

台灣乾旱，今年二期稻作桃、竹、苗休耕，明年可能雲、嘉、南也休耕，全台最大米倉彰化縣的糧商預估，南部是重要稻米產區，減產可能導致米價比今年上漲10%至15%，但國內存糧足夠，又有擁護台灣米食的消費者，不至於發生「跑主客」的問題。

今年天氣穩定高溫，雨水特別少，許多農作物豐收，但也因少雨，有些農作物水分不足而生長不良、曬傷，政府通知台中以上的桃、竹、苗停灌，即將抽穗開花的一期水稻就地耕除，並進一步預料旱象持續到明年，作出彰化以南的雲、嘉、南水稻田休耕的準備，也研議萬一水情嚴重吃緊的情況下，也許中部地區跟著休耕。

彰化縣糧商聯米企業指出，旱象若沒解除，明年春季如果仍然不下雨或雨水太少，南部必須停灌的話，休耕面積約占全台的45%，南部稻米產量較高，減產約占全台50%，將帶動米價兩階段上漲，第一階段明年1至4月漲幅約10%，5至10月漲幅約15%，要是連中部地區也休耕，將增加漲價變數。

聯米企業也表示，台灣安全存糧足夠，今年二期公糧收售價格高於民間市價，農民大部分繳公糧，國家仍有充足米糧，明年不會因水稻田休耕出現缺糧危機，國內許多糧商和小農自創品牌，擁有許多死忠消費者，應不會為了短期稻田休耕供應斷鏈而另尋替代品。

稻米 農民

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