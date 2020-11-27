感謝有您！彰化縣政府今表揚上百名新冠疫情保健急先鋒

新冠肺炎疫情從今年年初延燒到年底，急診醫護人員身心壓力特別大，員林基督教醫院志工許麗容在急診部門協助指引病人、安撫家屬，熱心奉獻精神獲得讚揚，彰化縣政府今天表揚她和133位績優志工、15個績優單位，減輕醫護人員負擔，促進全民健康提升生活品質。

彰化縣政府和衛生局今天在員林演藝廳，舉辦09年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，「感謝有您們！」縣長王惠美說，彰化縣長有700多名衛促會委員及1700多名衛生保健志工默默付出，協助推展衛生保健工作，讓美好彰化的願景得以實現。

急診事務多又繁忙，幾乎每天有意外受傷病人入院，一般志工對急診部門敬而遠之，員林基督教醫院志工許麗容加入志工隊，自告奮勇到急診部門，主動包裝耗材、為病人介紹環境，特別關心意外受傷者的病人，安撫家屬的緊急情緒，第一線護理人員看到「麗容姐」來了，總是感到放心。防疫期間民眾不敢到醫院，更不願接近急診部門，張麗容照常服務，醫護人員都很肯定她的勇敢和奉獻精神。

彰化市南西北區衛生所志工張齊有服務19年，主要以門診電話關懷、諮詢服務為主。提供諮商，傾聽抱怨，適時給予個案支持與精神上的陪伴，尤其長期擔任毒品防制志工，關懷一般志工不願碰觸的毒癮者。因為抱定「只要活著一天，就要做一天的志工，做到自己走不動為止。」她還為了提升服務的品質，不斷地充實專業知識，令衛生人員都敬佩。

二林基督教醫院志工洪仁慈總是提早一個小時到醫院，穿戴整潔，精神抖擻，表現出看重志工這份職務，除了指引和陪伴病人、家屬，如果遇到不耐久候的病患或家屬態度惡劣，他依舊親切並面帶微笑安撫他們的情緒。洪仁慈也經常分享詩歌，為有需要的患者與家屬代禱，愛心及服務精神被認為是志工表率。

今天表揚15個績優單位，14名榮耀獎、27名績優委員獎、88名服務楷模獎、5名紫錐花天使獎，合計134名績優志工之外，局長葉彥伯和全體衛生局主管表達感謝保健志工、團體、社區衛生促進委員會，渾身解數，熱情演出融入衛生教育概念的歌舞劇，博得滿堂歡笑。