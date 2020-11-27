影／處理草屯垃圾山大火 行政院中辦3箭齊發提解方

為處理草屯垃圾山問題，南投縣環保局表示7天已外運908噸垃圾，但考量鎮公所處理垃圾的能力，盼中央能優先協助處理垃圾移除量能，行政院中部辦公室與環保署開會討論草屯垃圾移除計畫及去化方案，執行長蔡培慧建議，應三箭齊發，將廢棄物分流，朝向垃圾燃料化、有機生質化、農廢循環化方向，利用高科技技術處理垃圾。

環保署環境督察總隊長李健育表示，已積極協助地方聯絡尚能含納量體的外縣市，請南投縣政府務必承擔垃圾處理、回收，目前為確保垃圾場安全，已補助消防設施計畫經費，尚待草屯鎮公所盡速完成，同時將協助補強消防監控系統，利用AI熱像儀結合警示通報，做好全面監控預防復燃。

南投廢棄物管理科科長吳佩娟表示，感謝環保署行政院中辦鼎力協助垃圾外運，這7天已外運908噸垃圾，但也請中央考量鎮公所處理垃圾的能力，盼能優先協助處理垃圾移除量能，解決當前棘手的垃圾外運外送難題。

中辦執行長蔡培慧表示，垃圾移除預計將在111年底前完成，未來處理草屯垃圾問題，應將廢棄物分流，朝向垃圾燃料化、有機生質化、農廢循環化，三箭齊發利用高科技垃圾處理技術，並結合南投縣各鄉鎮產業特色及現有環保設施空間，因地制宜將環保設施及用地，規劃適合處理的整體園區。