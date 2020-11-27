聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣垃圾處理問題 蔡培慧：三箭齊發2022年底移除
南投縣草屯垃圾掩埋場20日凌晨火災，環保署今天和南投縣環保局、水利署、草屯鎮公所討論草屯鎮垃圾去化，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，將依短中長期方案，南投縣府提出垃圾移除計畫經核定後就可開始執行，環保署也提出草案供南投縣府與草屯鎮公所參考，盡快執行移除計畫。
蔡培慧說，依照垃圾移除規畫，南投縣累積垃圾可望在後年年底前完成，而處理草屯鎮垃圾問題，應三箭齊發，將廢棄物分流，朝「垃圾燃料化」「有機生質化」「農廢循環化」，利用高科技處理技術，並結合南投縣各鄉鎮產業特色及現有環保設施空間，因地制宜將環保設施及用地有效應用。蔡培慧強調，垃圾處理是現代國家需面對的問題，南投縣垃圾處理應善用科技及綠能趨勢，讓垃圾變能源，廢棄物循環再利用。
南投縣環保局廢棄物管理科長吳佩娟說，感謝蔡培慧執行長與環保署協助垃圾外運，這7天已外運南投縣908噸垃圾轉運，解決棘手難題，也請中央考量鎮公所處理垃圾能力，希望提報計畫內容優先處理垃圾移除量能。
環保署環境督察總隊長李健育說，環保署積極協調尚能處理垃圾去化的縣市，幫忙消化南投縣垃圾；南投縣政府承擔垃圾處理、回收。環保署為確保草屯鎮垃圾場安全，已補助消防設施計畫經費，尚待草屯儘速完成，同時加強消防監控系統，利用熱像儀結合警示通報，全面監控垃圾場預防復燃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言