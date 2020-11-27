乾旱缺水 彰化獲芳苑工業區最終處理汙水當戰備用水

水情吃緊，彰化縣消防局第四大隊芳苑消防隊獲得「備援子彈」，芳苑工業區汙水處理廠免費供應最終處理後的汙水，作為消防滅火之用，多餘的才排入二林溪，芳苑分隊為答謝芳苑工業區服務中心和汙水處理廠等單位熱心，今天頒贈感謝狀。

彰化縣消防局第四大隊芳苑消防隊日前在芳苑工業區，舉辦區域性組合訓練，經濟部工業局芳苑工業區人員參加演習，並提供地下水道系統營運中心處理過的水源作為消防用水。芳苑工業區服務中心向消防分隊說明，工業區的工廠廢水經處理後，全數匯入汙水處理廠作最後處理，酸鹼值（PH）約7，酸鹼中和後，排放到二林溪，因此水質安全無虞。

彰化縣消防局芳苑分隊表示，今年下半年因乾旱缺水，部分地區的特定時段自來水減壓，萬一發生災情需要取水滅火，消防栓恐因水壓不足影響救災，消防局要求各消防大隊和分隊普查轄區內可用的消防水源，建檔後備用，芳苑工業區同意1萬噸循環式水池當作消防分隊的戰備水源，芳苑分隊已確認取水地點、路線，日後取用時可快速抽水，保持救災效能。