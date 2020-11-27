「銀」得風光！彰化縣及三村里低碳認證均獲最高等級

彰化縣繼「推動因應氣候變遷行動績效」獲全國特優之後，再獲行政院環境保護署低碳永續家園縣市層級認證評等最高等級–「銀級」認證殊榮，縣內和美鎮南佃里、二林鎮華崙里及埔鹽鄉大有村也成功取得村里層級「銀級」認證，整體推動成效優異，「銀」得十分風光。

彰化縣環保局指出，彰化縣長王惠美自上任以來，針對低碳永續家園六大面向，積極推動建構低碳環境的成果，其中空汙改善幅度全國第一、風力發電再生能源推廣比率全國第一、太陽能光電發電量／減碳量全國第一、綠色運輸YouBike站流量全國第二，2020年總減碳量為87萬7767公噸CO2e(二氧化碳當量)，都獲評審委員肯定。

彰化縣環保局表示，藉由點（村里社區）宣導推廣至線（鄉、鎮、市）仿效複製，再擴散到面（全縣）的低碳城市整合及推動，包括營造「陽光、綠地」低碳環境、建立「社區照顧關懷據點」，以及因地制宜推動太陽能、風力發電等再生能源措施下，統計全縣已輔導3個村(里)取得環保署「銀級」認證、11個鄉(鎮、市)與63個村(里)取得「銅級」認證，並有383個鄉鎮市及村里社區參與環保署「低碳永續家園認證評等」制度，整體推動成果豐碩。