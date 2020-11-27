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水上行車夢魘難了？彰化花壇彰員路3段淹水改善案吹了
彰化縣花壇鄉彰員路3段白沙國小路段及富美宮周邊地區長期積水問題，令用路人及住戶苦不堪言，儘管歷任縣長及鄉公所都積極修建側溝，卻因水流沒有出路，改善有限，縣府最近辦理招標，擬將既有排水溝沿著農田延伸到大埔截水溝，卻因彰化市地主不同意而告吹，縣府水利資源處只得收回，並另起爐灶。
花壇鄉彰員路3段白沙國小往北約500公尺路段，因上游山坡地開發，逢大雨來臨，雨水無法及時宣洩造成淹水，往往水深及膝， 通行車輛像水上行車，水花四濺，有的車輛怕拋錨而猶豫或折返，造成塞車，兩側住家都墊高騎樓因應，民眾長期怨聲載道。
公路總局、縣府及鄉公所都曾多次施工，主要是從側溝修建，鄉公所並定期有專人清理側溝枯枝、落葉及垃圾，但因尾端無法通達大埔截水溝，水流沒有去處，總是積在彰員路無法改善，遇到大雨很快就破功。
目前彰員路3段側溝的水流都接往一條排水路，再直接流入農田，但只要農田淹水就會回淹彰員路，如果將排水路再延伸到大埔截水溝，即可解決水流出路問題。彰化縣政府水利資源處因此以630萬元補助經費，委由花壇鄉公所代為辦理彰員路3段排水改善工程發包案，就是擬將排水路延伸到大埔截水溝，但與下游彰化市農地地主溝通後，都碰了壁，縣府只得收回此案。
縣府水資處長陳詔慶說，除了彰化市地主不同意提供土地外，經縣府評估應先以整體改善為宜，故先行撤案，在後續整體規畫完成後，再行辦理後續工程改善，包含上游集水區逕流分擔、現有道路排水及下游排水路等問題，縣府已向中央爭取「花壇鄉白沙村區域性淹水改善規畫」費用310萬元，針對彰員路白沙國小及富美宮周邊整體規畫擬定有效改善方式，目前由中央審查中。
花壇鄉長顧勝敏對於縣府收回此一招標案，表示無奈與失望，將持續與縣溝通研商，解決白沙村民長期所受淹水之苦。
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