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改善農路破損 農民運送農產品不再「心驚驚」
台中市東勢區中嵙里內重要農路路面因長期沖刷，導致路基掏空，且路面破損嚴重，造成當地農民運送農產品時險象環生。為保護農民通行安全，中市府水利局改善東勢段中嵙小段149地號附近道路，今年10月底完工，修復路面約100公尺，讓農民運送農產品不再「心驚驚」。
水利局表示，台中山城11月入秋之後為柑橘、柿子盛產季節，東勢區為台中水梨、柑橘的大宗產地，區內有許多農民運輸農產品的重要農路，是農民賴以維生的交通動線，但長年累月風雨沖刷路面及烈日曝曬，導致路基嚴重掏空，造成路面破損，影響通行。
為確保附近農民通行安全，水利局評估東勢區現況路面破損的情況後，著手進行路面修復，並已於今年10月底完工，增加農路的安全性，也讓農民通行更加便利。
水利局表示，由於施工期間無替代道路，水利局為配合農產品採收而調整施工程序，解決農產品採收出貨的問題，農路工程已完工，除可有效保護用路人安全，讓農民在行駛農機具及耕作時更便利，獲當地農民及民眾肯定。
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