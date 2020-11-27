聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳥嘴潭開挖土方數量驚人 水資局、南投地檢署防弊
南投草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程開挖大量土方，中區水資源局長陳弘凷（音同塊）和政風室主任饒東傑拜會南投地檢署檢察長張曉雯，就鳥嘴潭人工湖工程土石標售議題交換竟見，確保公開、透明監督下完成土石標售。
陳弘凷表示，中區水資源局規劃土石標售防弊措施，包含以科技設備嚴密管控土石進出工區，遵循「經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則」落實進場規定，並將資訊透明公開，標售作業相關資料函送檢警調司法機關共同監督，期能於公開透明監督下辦好標售作業。
烏溪鳥嘴潭人工湖工程面積廣達262公頃，今年11月土石陸續開挖外運，據了解，工程期間開挖的土石量高達1500萬立方公尺。陳弘凷強調，中水局已規劃好防弊機制，將邀請砂石業者舉行公開說明會，讓標售過程公開透明，另將召開廉政平台會議，透過跨機關討論，以專業效能、行政透明原則，與檢廉聯防非法，如期完成人工湖工程。
張曉雯說，中水局相關防弊控管機制規劃周詳嚴密，土石標售作業所面臨情勢也有通盤瞭解，南投地檢署支持國家重大建設及打擊不法干擾立場，會全力支持中水局相關防弊措施及廉政平台運作，防止弊端發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言