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鳥嘴潭開挖土方數量驚人 水資局、南投地檢署防弊

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
鳥嘴潭人工湖開發面積達262公頃，已成南投縣最大汙染源。圖／本報資料照片
鳥嘴潭人工湖開發面積達262公頃，已成南投縣最大汙染源。圖／本報資料照片

南投草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程開挖大量土方，中區水資源局長陳弘凷（音同塊）和政風室主任饒東傑拜會南投地檢署檢察長張曉雯，就鳥嘴潭人工湖工程土石標售議題交換竟見，確保公開、透明監督下完成土石標售。

陳弘凷表示，中區水資源局規劃土石標售防弊措施，包含以科技設備嚴密管控土石進出工區，遵循「經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則」落實進場規定，並將資訊透明公開，標售作業相關資料函送檢警調司法機關共同監督，期能於公開透明監督下辦好標售作業。

烏溪鳥嘴潭人工湖工程面積廣達262公頃，今年11月土石陸續開挖外運，據了解，工程期間開挖的土石量高達1500萬立方公尺。陳弘凷強調，中水局已規劃好防弊機制，將邀請砂石業者舉行公開說明會，讓標售過程公開透明，另將召開廉政平台會議，透過跨機關討論，以專業效能、行政透明原則，與檢廉聯防非法，如期完成人工湖工程。

張曉雯說，中水局相關防弊控管機制規劃周詳嚴密，土石標售作業所面臨情勢也有通盤瞭解，南投地檢署支持國家重大建設及打擊不法干擾立場，會全力支持中水局相關防弊措施及廉政平台運作，防止弊端發生。

水資源 司法

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