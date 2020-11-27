台中公車免費改市民限定 補貼人數少預算未減遭批

台中市公車優惠明年起改為「市民限定」，但明年度的公車補貼預算卻仍偏列30億元，民進黨議員今質詢指是否預算亂編，排除外縣市與外國人之後使用人數減少，預算數卻未減遭批不合理。

台中市長盧秀燕說，須等真正實施才知實際補貼數，但鼓勵未來台中市民多多使用交通工具，可減輕市民交通負擔，也響應節能減碳。

市議員李天生等人指出，台中的公車免費政策實施多年，市府編列補貼從最早的10多億，明年已達30億；問題是明年起首度排除外縣市與外國人補助，把公車補貼改為市民限定，但奇怪是補貼預算數卻未減少。

綠營議員認為之前評估外縣市搭乘台中公車約占15%，認為應減少，揚言明年相關預算要大刪6億元。

但盧秀燕說，「公車政策不是營利，是鼓勵大家來坐公車」，明年雖排除非市民後雖補貼人數變少，但補貼效益變大，比如市區搭公車到谷關過去單程60元，雙十公車政策今年上路後變10元，相關補貼費用都會增加，且一旦市民搭乘公車意願提高，人數提升也會增經費，實際補貼會依實際狀況調整。