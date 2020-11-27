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國內首座MIT機器手臂臨床手術教學場域 今天誕生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心「MIT機器手臂臨床手術教學場域」今天啟用。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心「MIT機器手臂臨床手術教學場域」今天啟用。記者趙容萱／攝影

國內首座「MIT機器手臂臨床手術教學場域」今天誕生，由國內精密機械大廠上銀科技與國內臨床醫師合作，中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，運用由國人自製的手術機器人「內視鏡扶持機器人」今天啟用，5年來，有13國、逾128名外籍醫師來台學習機器人手術技術。

上銀為全球滾珠螺桿和線性滑軌大廠，延續在腹腔微創手術的應用，推出內視鏡扶持機器手臂，整合先進器械追蹤系統，並擴大使用3D內視鏡，影像穩定，器械追蹤系統利用影像技術感應執刀醫師雙手操作，精準定位。

中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明說，國人自製的內視鏡扶持機器人主要運用於一般外科、婦產科胸腔外科等科別，透過其專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點，並依此相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統等，將能大為提高手術的品質與安全。

中山附醫總院長蔡明哲說，中山附醫今年度引進上銀機械手臂，彭正明帶領手術團隊已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等單孔手術技術，藉由視野穩定，病患傷口更小等優點提升病人安全性及滿意度。

彭正明說，技術的教學分享是手術發展的重要過程，MIT機器手臂臨床手術教學場域，透過手術的標準流程建構國內外醫師的手術技術培訓工作，經5年努力，有來自13國(德國、日本、韓國、義大利、印度、越南、菲律賓、希臘等國家)，超過128位外籍醫師來台學習機器人手術技術。

中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心「MIT機器手臂臨床手術教學場域」今天啟用。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心「MIT機器手臂臨床手術教學場域」今天啟用。記者趙容萱／攝影

微創手術 醫師 腫瘤

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