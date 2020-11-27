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800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤
雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一顆30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，不僅買下160顆碗粿，本月14日邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，但800顆不到兩小時就銷售一空，明天下午2點「陳媽媽碗粿」將再度至沙鹿服務處擺攤，1人限定5顆碗粿，視當天製作數量做調整。
林父11月14日共準備800顆碗粿到顏莉敏、顏寬恒台中沙鹿服務處擺攤，一家五口都到場幫忙，但下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5顆。但民眾太熱情，800顆不到兩小時就銷售一空，為了不讓民眾空手而歸，未買到的民眾改先領取貼紙，日後再依到貨時間到沙鹿服務處領取。
顏清標昨在臉書指出，感謝大家的愛心支持及鼓勵，陳媽媽碗粿於上回來到沙鹿服務處造成廣大沙鹿鄉親的幫忙，讓「陳媽媽碗粿」800顆銷售一空，林老闆及林太太感動在心，可惜還有好多鄉親沒有購買到真材實料的碗粿，陳媽媽碗粿深感抱歉，答應再補償一場給沙鹿上回沒有買到的鄉親。
顏清標表示，「陳媽媽碗粿」將於11月28日約下午2至3點左右，將再度來到顏寬恒及副議長顏莉敏服務處擺攤；11月14日當天持有「陳媽媽碗粿識別貼紙」現場沒有購買到碗粿，將優先順序購買，1人限定5顆碗粿，視陳媽媽碗粿當天製作數量做調整，感謝沙鹿鄉親熱情及愛心。
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