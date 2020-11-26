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夫車禍妻養5子女生活陷困境 彰化縣外配與警友今相助
彰化縣埔心鄉范姓外籍配偶的丈夫張姓男子，今年10月中旬在埔心鄉發生車禍，至今還在加護病房，范姓外配獨力撫養5名子女，其中4個孩子未成年，相當辛苦，彰化縣警察局溪湖警分局、分局埔心志工分隊和彰化縣新女性關懷協會，今天前往慰問並致贈救助金。
范姓外配44歲， 在餐廳當服務員，丈夫是工廠員工，夫妻撫養5名子女，家境不寬裕，18歲的長子必須半工半讀。今年10月中旬張姓男子騎機車發生意外，經過醫護人員搶救，已恢復意識，但插管仰賴呼吸器，范姓外配一肩扛起家計，每天到醫院探視丈夫又要照顧3名國小、1名國中的子女，無法專心工作，經濟陷入困頓。
今天溪湖警分局、分局埔心志工分隊和彰化縣新女性關懷協會前往探望，致贈1萬元慰問金，溪湖警友辦事處副主任許增鏞致贈3萬元，合計4萬元。埔心鄉公所表示，如要幫助張姓鄉民一家人，可聯絡鄉公所社會課。
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