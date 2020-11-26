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影／完騎南投縣要99.9公里 馬英九周日將第3度挑戰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車活動，延至本周日清晨出發，前總統馬英九將第3度以自行車環縣完騎挑戰。圖／本報系資料照片
紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車活動，延至本周日清晨出發，前總統馬英九將第3度以自行車環縣完騎挑戰。圖／本報系資料照片

原訂今年6月舉行的「2020永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，確定延至本周日清晨出發，今年共有2093人報名參加，全程途經南投縣9鄉鎮，而前總統馬英九繼今年完成日月潭萬人泳渡後，將第3度以自行車環縣騎行；主辦單位紫南宮表示，今年完騎獎牌大改版，完騎者可將鼠年錢母置入閉合，象徵圓圓滿滿、旋轉錢坤。

南投縣教育處指出，與全國自由車協會、紫南宮共同辦理的2020永不放棄一騎起來發財，紫南宮環縣99.9K活動，因受新冠肺炎疫情影響，從 每年的6月延後至11月29日舉行，今年共有1811位男車手、280位女車手報名，將以自行車全程騎行挑戰99.9公里，其中年齡最大的是79歲、年齡最小9歲。

公路總局表示，近年積極營造台14線優質的自行車旅遊環境，同時迎接2021自行車旅遊年，環縣自行車活動路線正好也是自行車環島1-3南投環線，當天由內政部消防署訓練中心鳴槍出發後，將沿台3線至草屯富林路右轉台14線，抵達埔里再轉台21線至縣道131線下車埕水里，再接台16線經集鹿大橋台3丙線回到消訓中心終點。

主辦單位指出，參加選手於限定7小時內完成全程，大會將頒給騎士選手完成證書，並已於沿途已設立告示牌提醒用路人注意，並於重要路口派遣工作人員指揮及警力協助交通疏導，行經活動路段請依人員指揮小心慢行。

「2020永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，本周日清晨出發，全程途經南投縣9鄉鎮。圖／公路總局提供
「2020永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，本周日清晨出發，全程途經南投縣9鄉鎮。圖／公路總局提供
紫南宮今年完騎獎牌大改版，完騎者可將鼠年錢母置入閉合，象徵圓圓滿滿、旋轉錢坤。圖／紫南宮提供
紫南宮今年完騎獎牌大改版，完騎者可將鼠年錢母置入閉合，象徵圓圓滿滿、旋轉錢坤。圖／紫南宮提供

自行車 紫南宮 車手

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