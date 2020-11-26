聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市推動「智慧水表計畫」 19口溫泉井裝設智慧水表
台中市政府水利局今年推動智慧水管理計畫，已有15家溫泉業者加入，陸續於谷關、大坑、烏日、東勢及后里等重點溫泉區域，共19口溫泉水井裝設智慧水表，溫泉業者透過網路可即時得知溫泉水井使用水量，節省人工紀錄及管理成本，共創雙贏。
水利局依溫泉法相關規定，透過業者每日紀錄及填報用水度數徵收取用費，傳統抄水表以人工方式每日抄表紀錄用水量，紀錄及更新的時間過長，當發生漏水疑慮時，須另派專人查看用水情形，除無法因應狀況立即處理外，也產生額外的人力管理成本。
因此，水利局邀請溫泉業者共同配合建置自動化的溫泉智慧水管理系統，系統結合物聯網技術，智慧水表每10分鐘可自動記錄上傳溫泉水井使用度數，業者及管理者隨時透過網路即可線上檢視用水量是否異常，並監控管線是否漏水或馬達運轉是否異常等情形，省去傳統人力抄表的麻煩，節省管理成本，使溫泉取用費申報及檢核更便利。
水利局也利用智慧水管理系統的數據進行調查與分析，可更加瞭解台中市溫泉地下水資源使用量，確實掌握地下水取用的時間及空間分布情形，提升溫泉水管理的效益，建立水資源彈性調配機制，保育溫泉水資源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言