中市推動「智慧水表計畫」 19口溫泉井裝設智慧水表

台中市政府水利局今年推動智慧水管理計畫，已有15家溫泉業者加入，陸續於谷關、大坑、烏日、東勢及后里等重點溫泉區域，共19口溫泉水井裝設智慧水表，溫泉業者透過網路可即時得知溫泉水井使用水量，節省人工紀錄及管理成本，共創雙贏。

水利局依溫泉法相關規定，透過業者每日紀錄及填報用水度數徵收取用費，傳統抄水表以人工方式每日抄表紀錄用水量，紀錄及更新的時間過長，當發生漏水疑慮時，須另派專人查看用水情形，除無法因應狀況立即處理外，也產生額外的人力管理成本。

因此，水利局邀請溫泉業者共同配合建置自動化的溫泉智慧水管理系統，系統結合物聯網技術，智慧水表每10分鐘可自動記錄上傳溫泉水井使用度數，業者及管理者隨時透過網路即可線上檢視用水量是否異常，並監控管線是否漏水或馬達運轉是否異常等情形，省去傳統人力抄表的麻煩，節省管理成本，使溫泉取用費申報及檢核更便利。

水利局也利用智慧水管理系統的數據進行調查與分析，可更加瞭解台中市溫泉地下水資源使用量，確實掌握地下水取用的時間及空間分布情形，提升溫泉水管理的效益，建立水資源彈性調配機制，保育溫泉水資源。