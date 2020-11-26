口罩迷注意 南投埔里建醮120年推「神獸版」口罩

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會將在12月2日登場，當地設計印刷業者配合公所防疫宣導，特別結合清醮以青龍、白虎、朱雀、玄武四方神獸設計「埔里醮好」限定版口罩，別具意義，也盼透過宣導降低群聚感染，發放方式則仍在研議。

埔里公所指出，埔里每12年舉辦1次祈安清醮，今年適逢120年，其中12月2日至6日舉行5天法會，也是最熱鬧的期間，地方推出各項應景商品，公所為因應防疫，且考量許多民眾返鄉或參與，與在地業者合作設計「埔里醮好」口罩。

埔里醮好口罩設計團隊指出，為將防疫結合當地建醮元素，除諮詢民俗專家，更融入埔里東、西、南、北4大醮壇及恒吉宮媽祖廟總壇元素，以青龍、白虎、朱雀、玄武和媽祖圖像等設計「神獸版」口罩共5款，以紅色及仿金色為主色印製。

設計印刷業者也強調，口罩製造是商請熟識的口罩製造商提供1條生產線，並特別使用無毒的大豆油墨印製，人體接觸無害，也符合相關製程規定，健康安全均無虞，口罩產出則會全數交由公所，由公所安排發放，不對外販售。