大里垃圾暫置場火災疑慮 環局：熱顯像儀監控垃圾溫度

南投縣草屯垃圾掩埋場20日發生火災，台中市議員林德宇、何敏誠今質詢指出，這場火災造成空汙波及霧峰、烏日、大里，惡臭衝天他要求環保局因應空汙緊急事件加強橫向聯繫，迅速警示受影響地區民眾，另應盡速解決大里掩埋場暫置的垃圾，不要讓屯區鄉親面對火災風險。

林德宇表示，大里也有垃圾暫置場，今年5月才發生垃圾悶燒引發火災，他強調，環保局跟消防局應防範並提出救災計畫，最根本的則是去化暫置在大里掩埋場的垃圾，才不會有火災風險。

環保局代理局長陳宏益表示，陳宏益則說，大里垃圾暫置場有24小時監控大里暫置場，但這次草屯火災他認為還不夠，因此再利用熱顯像儀，隨時監控垃圾堆的溫度，未來也會利用垃圾場暫置的底渣來滅火，可發揮類似消防沙的作用，效果有時比水還好。

林德宇指出，依「台中市空氣污染事件緊急應變作業要點」緊急空汙事件後，環保局應成立緊急應變小組，必要時橫向聯繫協助相關業務，例如新聞局發布警示訊息，教育局協助警示空汙範圍內各級學校，限制活動等。林德宇表示，去年后里發生輪胎廠火災，影響空品，當時市府透過官方Line帳號發布相關訊息，即時示警，但這次草屯大火卻沒有採取類似措施。陳宏益表示，未來會加速發布訊息。