影／逢甲商圈等3處列婦幼警示 中市議員：落實巡查勿消極

今年10月，台南重大治安事件引發全台關注，台中市議員林德宇今天在議會質詢指出，台中市政府警察局目前有3處婦幼安全警示地點列管中，分別是北區一中街周遭、南屯區向學路與大觀路附近、西屯區逢甲商圈。林德宇要求警局針對現有列管地點，在網站上加強標示宣導，民眾一目了然，嚴格掌握婦幼安全疑慮地點且都要列管警示，守護市民安全。

市長盧秀燕表示，台南的命案發生後，市府不斷在加強治安作為。警察局長楊源明接著說，台中市警局目前有公告3處列管中的婦幼安全警示地點，包括北區一中街周遭、南屯區向學路與大觀路附近、西屯區逢甲商圈。

警政署訂定列入婦幼安全警示地點有明確標準，是指近3年在道路、廣場、公園等公眾場所，兩造當事人為「陌生關係」的婦幼被害案件，包括性騷擾、妨害性自主、妨害秘密、公然猥褻等罪，經警局評估後得列為婦幼安全警示地點，是動態的、持續更新的名單。

林德宇表示，台中市列管的婦幼安全警示地點從3年前17處減到今年只剩3處，是所有員警的努力。但他也要提醒，希望警方不能抱持多做多錯的心態，一定要落實警示，該列管就列管，他舉例，今年4月在太平有發生一起女童遭性侵的案件，該地就沒有被列為婦幼安全警示地點。

警察局長楊源明表示，該案件可能未符合列入警示地點的標準，他承諾一旦符合標準的案件發生就列管，也會要求各分局確實執行，同時針對警示地點持續加強巡邏、臨檢盤查及宣導等業務。

林德宇也表示，列管地點的路段範圍應更精準，台南市警局網頁點進婦幼安全項目，有哪些婦幼安全警示地點，都列在地圖上一目了然，台中市警局網站目前還要點開PDF文件才看得到警示地點列表，民眾容易忽視。