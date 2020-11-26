台中市立醫院終於要重啟 傳各大醫院均有意投入經營

台中市立醫院長期出租給私人醫院經營遭批，中市衛生局上月起籌辦BOT促參案的說明會，局長曾梓展表示近期已向衛福部申請醫院籌設計畫，預計於明年6月完成招商作業。

議員張玉嬿、王立任與謝志忠、張耀中認為，市立醫院要善盡社會責任，不能以營利為目的，尤其目前長照病床、失智照護資源缺乏，更應由公立醫療院所補足服務。

盧秀燕市長回答表示，自己母親就是重度失智者，她排除萬難開辦市立醫院，朝綜合型醫院經營，會以醫療服務與長照為最重要宗指，衛教與宣導工作也要兼顧。中市衛生局指出，會要求經營單位提出「醫養合一」政策，甄選出對市民最有利的方案，提供台中市民醫療、長照優質照護。

這塊位於北屯的醫療用地，長期出租由私人醫院經營，市府當「二房東」，屢遭批評；張玉嬿議員說，這塊廣達4.8公頃、格局方正完整的醫療建地，要善加利用。

曾梓展局長說，建物民國70年間完工，結構已老舊，市府規劃以促參BOT方式興建新市立醫院，並委外經營，預估投資金額約達84億元，BOT約50年。

據了解，目前長庚、中國附醫、北醫等醫學中心龍頭集團都有意願投標經營，議員要求市府應要得標廠商所有醫療與服務系統以醫學中心標準建置，另也要納入醫療後援與服務、經營管理、醫療資訊等，提升市立綜合醫院醫療水準。。