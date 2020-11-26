旭光空手道小將返家路遙 大家功德會捐百萬交通車

南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃，但該校空手道隊無交通車，仰賴教練開私家車載隊員移地訓練、返家或載運裝備，每次接送往返少說3、4趟，壓縮選手訓練時間；大家功德會得知後今捐贈9人座廂型車，盼改善其交通困境。

旭光高中指出，校內空手道隊自921災後至今累積逾1500面獎牌，今年全國中等學校運動會也抱回10金6銀15銅及總錦標冠軍，更有多達17名隊員獲總統教育獎，訓練場地及設備近年在政府和外界協助下，雖日益完善，但仍有不足。

「別說載人，光裝備就擠爆教練的車。」旭光高中校長何光明說，過去在沒有交通車的狀況下，帶學生移地訓練、載運裝備或家訪等都是教練開自己的車，因私家車小，不僅載人無法1趟完成，移地訓練時裝備更是每次都擠爆教練車。

旭光空手道隊教練黃泰吉也提到，隊上60多個成員逾半來自仁愛、信義原鄉，返家路遙卻常因訓練錯過公車，移地訓練又多在外縣市，可每次接送少說要3、4趟，交通上耗費太多時間，也影響選手訓練和休息，很需要承載足夠的交通車。

社團法人中華大家功德會得知後，會內成員奔走籌資，為旭光空手道隊購置1輛近200萬元的九人座廂型車，並於今天捐贈；該會理事長羅達仁說，對於該校空手道選手為訓練離鄉背井住校，相當佩服，盼透過捐車幫助他們有更好訓練資源。