快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旭光空手道小將返家路遙 大家功德會捐百萬交通車

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。賴香珊／攝影

南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃，但該校空手道隊無交通車，仰賴教練開私家車載隊員移地訓練、返家或載運裝備，每次接送往返少說3、4趟，壓縮選手訓練時間；大家功德會得知後今捐贈9人座廂型車，盼改善其交通困境。

旭光高中指出，校內空手道隊自921災後至今累積逾1500面獎牌，今年全國中等學校運動會也抱回10金6銀15銅及總錦標冠軍，更有多達17名隊員獲總統教育獎，訓練場地及設備近年在政府和外界協助下，雖日益完善，但仍有不足。

「別說載人，光裝備就擠爆教練的車。」旭光高中校長何光明說，過去在沒有交通車的狀況下，帶學生移地訓練、載運裝備或家訪等都是教練開自己的車，因私家車小，不僅載人無法1趟完成，移地訓練時裝備更是每次都擠爆教練車。

旭光空手道隊教練黃泰吉也提到，隊上60多個成員逾半來自仁愛、信義原鄉，返家路遙卻常因訓練錯過公車，移地訓練又多在外縣市，可每次接送少說要3、4趟，交通上耗費太多時間，也影響選手訓練和休息，很需要承載足夠的交通車。

社團法人中華大家功德會得知後，會內成員奔走籌資，為旭光空手道隊購置1輛近200萬元的九人座廂型車，並於今天捐贈；該會理事長羅達仁說，對於該校空手道選手為訓練離鄉背井住校，相當佩服，盼透過捐車幫助他們有更好訓練資源。

何光明表示，這輛車對空手道隊員未來要返回部落老家、移地訓練及比賽，甚至住校須就醫等各方面將有很大幫助；黃則說，對外交通問題改善將能強化訓練效果，更縮短隊員回家的路，後續除用來協助其返家，也能強化家訪與家長溝通。

南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影
南投縣立旭光高中空手道對吳交通車，大家功德會今捐贈9人座廂型車。記者賴香珊／攝影

災後 公車

延伸閱讀

拳擊／增加黃筱雯實戰經驗 教練盼有機會出國移訓

廂型車台3線違規逆向左轉 保七實務訓練生騎車遭殃

補教非法交通車 嘉縣議員促正視

湖口工業區交通壅塞 竹縣議員羅美文關心共乘交通車推動

相關新聞

后里垃圾場變打卡熱點 1.2公頃大花百日草花田換季登場

台中市后里環保公園面積超過1.2公頃，大花百日草從11月底至12月中旬陸續綻放，大片花海顏色繽紛，民眾可在花海旁的小山丘...

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

由於旱象持續未能紓解，供水更加吃緊，台灣自來水公司第11區管理處宣布，彰化市及部分和美地區除維持兩時段減壓供水外，自昨天...

旭光空手道小將返家路遙 大家功德會捐百萬交通車

南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃，但該校空手道隊無交通車，仰賴教練開私家車載隊員移地訓練、返家或載運裝備，每次接送...

克服黃斑部病變 清大女畢業返鄉開甜點店圓夢

清大畢業的陳玟穎兒時視力慢慢變差，在國中確認是黃斑部病變，她畢業後原在新竹工作，因視力的關係回到家鄉開創自己的夢想甜點店...

走了國光石化來了綠能工程　環保團體明北上發聲

走了國光石化，來了綠能發電。彰化縣芳苑鄉、大城鄉的潮間帶腹地寬廣，被視為太陽能光電板和離岸風機的絕佳場址，彰化縣政府今天...

影／無人機行業錢景看好 弘光開辦無人機創新課程

弘光科大今年9月開辦無人機創新課程，和產官學界機構技術合作，今日舉辦「無人機群飛舞動演繹賽」，邀請國內單位演出，除有無人...

彰化鐵路醫院設日照確定了 下月先開放暖身

有80多年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣），經彰化縣府文資審議委員會審查近日通過再利用計畫，未來二樓作為日照...

竹山鎮資源回收可拿兌換券 逛牛舞花燈會享折扣

竹山鎮落實垃圾分類及資源，同時刺激民眾來參與年底的「2021竹山牛舞花竹藝燈會」活動。竹山鎮公所再推出利多，從12月11...

中市關懷據點長者餐費30元 議員大喊「根本是饑餓卅」

台中市關懷據點共餐每位長者餐費僅補助30元，市議員李麗華今質詢大喊「這根本是飢餓卅」，物資飛漲之下，30元餐費根本買不到...

疫情危機變轉機！為感謝帝爺公福蔭全年香油錢濟助弱勢

新冠肺炎疫情下，各行各業都受到衝擊。台中市供奉玄天上帝的玄元宮近日把一年來信眾捐獻的香油錢購買了生活用品，4個里近千戶的...

台中光復新村有「聖誕怪獸2.0」 12店家推夢想聖誕樹

台中霧峰光復新村青創基地延續去年「怪獸聖誕村」主題，11月28日起至明年1月3日，舉辦「怪獸聖誕村2.0-找怪獸，集貼趣...

減少垃圾量 南投環保局推蚓菜共生讓廚餘成有機肥

南投縣環保局為使廚餘處理更有效率、環保，在屋頂設置綠色實驗農場，讓員工將每天的廚餘製作成有機肥，推廣自然農法「蚓菜共生」...

熱門新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。