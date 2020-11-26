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克服黃斑部病變 清大女畢業返鄉開甜點店圓夢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
陳玟穎手作的蛋糕捲飽受好評。記者林敬家／攝影
陳玟穎手作的蛋糕捲飽受好評。記者林敬家／攝影

清大畢業的陳玟穎兒時視力慢慢變差，在國中確認是黃斑部病變，她畢業後原在新竹工作，因視力的關係回到家鄉開創自己的夢想甜點店，但從無到有，接受其他咖啡業者輔導，網路銷售蛋糕捲受到好評，近日她獲首波彰化縣青年創業獎勵補助，終於在秀水築夢開業。

彰化縣長王惠美今天到陳玟穎開的「沐光樹蛋糕捲專賣店」親手頒贈30萬元青年創業金，王惠美說，為吸引青年人深耕在地，縣府今年首推青年創業獎勵補助，第一梯次審查結果也於近日公告獲補助青年名單，其中有返鄉承接自家畜牧場的年輕夫妻檔，打破畜牧產業傳統市場零售羊肉的營銷模式，自創品牌推出羊肉熟食料理真空包，行銷彰化在地羊肉品。

32歲的陳玟穎也是獲補助的青年之一，去年她成立蛋糕捲品牌「沐光樹」，結合縣內在地食材龍眼花蜜、地瓜、黑芝麻及優先蛋等，開發口味獨特的蛋糕捲，在網路銷售，近日又開設甜點咖啡店，以「在地出發，回饋在地」為出發點。

陳玟穎過去就接受縣府「身心障礙者創業支持計畫」輔導，為期3年的一對一的創業諮詢與輔導，業師林雅啟也是員林知名右舍咖啡創辦人， 在專業帶領下，讓她逐步實現創業夢想。

縣府除了有全國首創「以家庭為核心」的「身心障礙者創業支持計畫」，今年也追加1千萬元預算提供彰化縣18歲至45歲的青年創業獎勵補助，只要設籍彰化縣，具有專業之技能、產品或服務，並且想創業的年青人，取得中央各部會的創業課程，時數達30小時以上就可以來申請補助。

32歲陳玟穎獲得縣府青年創業補助30萬元。記者林敬家／攝影
32歲陳玟穎獲得縣府青年創業補助30萬元。記者林敬家／攝影
32歲陳玟穎（右二）克服弱視，終於圓夢開甜點店。記者林敬家／攝影
32歲陳玟穎（右二）克服弱視，終於圓夢開甜點店。記者林敬家／攝影
32歲陳玟穎返鄉創業，圓夢開甜點店。記者林敬家／攝影
32歲陳玟穎返鄉創業，圓夢開甜點店。記者林敬家／攝影

創業 青年

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