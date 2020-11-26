克服黃斑部病變 清大女畢業返鄉開甜點店圓夢

清大畢業的陳玟穎兒時視力慢慢變差，在國中確認是黃斑部病變，她畢業後原在新竹工作，因視力的關係回到家鄉開創自己的夢想甜點店，但從無到有，接受其他咖啡業者輔導，網路銷售蛋糕捲受到好評，近日她獲首波彰化縣青年創業獎勵補助，終於在秀水築夢開業。

彰化縣長王惠美今天到陳玟穎開的「沐光樹蛋糕捲專賣店」親手頒贈30萬元青年創業金，王惠美說，為吸引青年人深耕在地，縣府今年首推青年創業獎勵補助，第一梯次審查結果也於近日公告獲補助青年名單，其中有返鄉承接自家畜牧場的年輕夫妻檔，打破畜牧產業傳統市場零售羊肉的營銷模式，自創品牌推出羊肉熟食料理真空包，行銷彰化在地羊肉品。

32歲的陳玟穎也是獲補助的青年之一，去年她成立蛋糕捲品牌「沐光樹」，結合縣內在地食材龍眼花蜜、地瓜、黑芝麻及優先蛋等，開發口味獨特的蛋糕捲，在網路銷售，近日又開設甜點咖啡店，以「在地出發，回饋在地」為出發點。

陳玟穎過去就接受縣府「身心障礙者創業支持計畫」輔導，為期3年的一對一的創業諮詢與輔導，業師林雅啟也是員林知名右舍咖啡創辦人， 在專業帶領下，讓她逐步實現創業夢想。