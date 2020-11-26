走了國光石化來了綠能工程　環保團體明北上發聲

走了國光石化，來了綠能發電。彰化縣芳苑鄉、大城鄉的潮間帶腹地寬廣，被視為太陽能光電板和離岸風機的絕佳場址，彰化縣政府今天證實這塊濕地非法定重要濕地，再生能源廠商依電業法已籌設建置太陽能光電板的發電場，而且免環評。環保團體相當憤怒，今天發動明日北上發聲，要求光電廠商「滾回去」。

環保團體風聞再生能源商申請開發潮間帶設置離岸風機和太陽能光電場，發起串連及購買潮間帶的行動，先前洽詢中央，得到的回應是「排隊！」再生能源廠商已登記付費使用潮間帶，後到的環保團體依規定排到所有廠商的後面，不能依保護環境等理由插隊。

根據彰化縣環保聯盟的主張，內政部營建署濕地審議會議評鑑芳苑鄉與大城鄉的潮間帶是一級海岸防護區，現任總統蔡英文當初反國光石化到場，當時的總統馬英九宣布撤案，兩位總統親自到這裡，顯見芳苑和大城兩鄉的潮間帶也就是國光石化原預定地的重要性。如今傳出外商即將到潮間帶從事綠能工程建設，環盟要求政府調整興建地點，別讓太陽能光電系統和離岸風機設置在潮間帶。

彰化縣野鳥學會表示，離岸風機在潮間帶，太陽能光電板沿著海岸架設，根據研究，彰化海岸是國寶魚中華白海豚的保護區，沿著海岸巡游覓食，若架太陽能光電板和施工打樁樹立風機，恐影響數量瀕危的中華白海豚處境更加險惡，希望政府莫忘撤銷國光石化的初心。

外界懷疑彰化區漁會讓售漁業權給再生能源商，因此可以在潮間帶從事各項綠能工程建設。彰化區漁會總幹事陳諸讚對此澄清說，專用漁業權從海岸往西延伸3公里，中央不發給地方，僅對漁民捕魚不加干涉，專用漁業權10年期限到了，彰化區漁會申請，仍未獲中央同意，所以再生能源商不是從區漁會取得使用權，請外界別誤解。